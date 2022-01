Charlene di Monaco: fuga di notizie sulla sua salute, ecco cosa sta succedendo

Ancora una fuga di notizie sulla salute di Charlene di Monaca. Il principe Alberto su tutte le furie. Ecco cosa sta succedendo

Si susseguono di giorno in giorno le notizie sulla salute di Charlene di Monaco. Il principe Alberto pare essere su tutte le furie per la fuga di notizie e sembra intenzionato ad agire in maniera dura. Ma ecco cosa sta succedendo e di che cosa si tratta.

Nonostante la scelta del principe di Monaco di rivolgersi ad una segreta clinica Svizzera, non si sono fatte attendere le notizie sulle condizioni di Charlene di Monaco. Voci che sono arrivate anche al principato di Monaco, i cui cittadini ora si chiedono cosa sta succedendo.

Charlene di Monaco. Di cosa parlano le notizie sulle sue condizioni

Charlene di Monaco sta continuando la sua convalescenza in Svizzera, ma non si è placata la rumorosa fuga di notizie riguardo le sue condizioni di salute. Una situazione che, a quanto pare, sembra aver fatto andare su tutte le furie il principe Alberto.

Le indiscrezioni sulla sua famiglia non sono andate affatto giù al capostipite del principato più famoso al mondo, il quale ora vorrebbe intervenire. Tanto più dopo che le voci hanno investito quelle che sarebbero le condizioni di salute della sua consorte, Charlene.

Alberto ha perso la pazienza dopo aver visto alcuni giornali sbandierare le giornate in compagnia della sua famiglia e, in particolare, di Charlene. Il principe, con i suoi figli, ha infatti passato alcuni giorni in compagnia di Charlene all’interno di una villa in centro.

La famiglia ha infatti deciso di alleviare la solitudine della principessa facendole compagnia e passando alcune giornate in insieme. L’amore dei figli e del consorte, infatti, era necessario per affrontare questi giorni difficili.

Ma a rovinare queste tranquille ore invernali passate dalla famiglia del principe, sono state le numerose fughe di notizie (non sempre confermate) sulle presunte condizioni di salute della consorte, Charlene di Monaco.

In particolare, su alcuni magazine sono state riportate delle cifre astronomiche dedicate alle cure di Charlene. La corona avrebbe sborsato circa 100 mila euro per pagare le cure (a quanto pare segretissime) di Charlene.

A rendere ancora più amaro il gesto di alcuni magazine è stata la notizia secondo cui “Charlene avrebbe perso la voglia di vivere”. Situazione assolutamente non confermata da alcuna fonte ufficiale del principato.