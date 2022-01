Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: i veri motivi del loro addio

Dopo il silenzio, arrivano le conferme. Ecco quali sono i veri motivi dell’addio tra Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi

Erano una delle coppie più amate e in voga dello spettacolo italiano. Ma, dopo un periodo bellissimo passato insieme, Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi hanno deciso di prendere strade diverse e lasciarsi alle spalle il passato.

I fan e i telespettatori italiani hanno sognato un lieto fine per i due innamorati ma, alla fine, sono rimasti delusi. Entrambi hanno preso la decisione di porre fine alla chiacchieratissima storia d’amore. Ma perché Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati? Ecco i veri motivi del loro addio.

Nel 2004 andò in onda la soap opera “Elisa di Rivombrosa”, la fiction ottenne subito un grandissimo successo tra il pubblico italiano. Questo grazie soprattutto ai protagonisti della serie: Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.

I due attori si conobbero proprio sul set della fiction e si innamorarono l’un l’altra. L’attrice fiorentina, all’epoca, aveva 23 anni, mentre l’interprete napoletano ne aveva 31. Il set, dunque, fu una vera e propria occasione per instaurare un rapporto d’amore.

Oggi Vittoria Puccini ha 40 anni e Alessandro Preziosi ne ha 48. I due sono stati innamoratissimi, ma, nel 2010, la loro storia d’amore è finita. Non tutti, ad oggi, sanno il perché: ecco dunque i veri motivi dell’addio tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.

I due sono stati molto riservati sulla loro vita privata, ma in una recente intervista, Vittoria Puccini ha motivato la scelta di separarsi. “È stata una questione di alchimia – ha precisato l’attrice fiorentina – Io non tiravo fuori il meglio di lui e lui non tirava fuori il meglio di me”.

L’attrice ha anche dichiarato di aver sofferto molto per questa separazione soprattutto riguardo le possibili ripercussioni sulla loro figlia. La coppia, infatti, nel 2007 ha avuto una splendida bambina, di nome Elena.

Tuttavia, in questi anni i due hanno sempre specificato che entrambi sono rimasti in ottimi rapporti e spesso passano del tempo insieme. “Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto – ha dichiarato la Puccini – abbiamo fatto in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Oggi Vittoria Puccini è legata sentimentalmente a Fabrizio Lucci, direttore della fotografia. Sulla situazione sentimentale di Alessandro Preziosi, invece, non vi sono molte notizie. Tuttavia, in tanti scommettono su una possibile relazione con una donna di nome Costanza.