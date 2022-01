Checco Zalone sarà al prossimo Festival di Sanremo. Un vero colpaccio messo a segno da Amadeus che avrà a disposizione il comico pugliese

Sanremo 2022 inizia a prendere forma. L’ultima importante notizia rivela la partecipazione di Checco Zalone al Festival di Sanremo. La conferma è arrivata dallo stesso Amadeus che, in un post su Instagram, ha confermato che il comico pugliese ci sarà.

Un vero e proprio colpaccio messo a segno dal presentatore tv più amato d’Italia. Amadeus avrà quindi a disposizione uno dei comici più amati e divertenti del panorama dello spettacolo italiano. Ma ecco quale sarà il ruolo di Zalone e in quale serata lo vedremo.

Checco Zalone al Festival di Amadeus: ecco cosa farà il comico pugliese

La notizia di Checco Zalone è stata accolta con entusiasmo dal pubblico italiano, che potrà divertirsi con uno dei comici più divertenti e amati in Italia. L’indiscrezione, rivelata dall’Ansa, parla di Checco Zalone come uno dei grandi ospiti della kermesse musicale.

Un colpaccio di alto livello quello messo a segno da Amadeus, ormai alla sua terza edizione consecutiva del Festival della musica italiana. Da quanto si apprende, il direttore artistico del Festival ci sperava tanto in una partecipazione del comico, ora è stato accontentato.

Ad oggi non si conoscono molti dettagli su quella che sarà la tipologia di partecipazione del comico di Capurso, tuttavia è ormai certa la sua partecipazione ad una delle 5 serate di Sanremo 2022, in onda dall’1 al 5 febbraio.

Luca Medici (questo il vero nome dello showman) è sicuramente uno dei comici più apprezzati dagli italiani e premiati in termini d’ascolto. I successi dei suoi film, infatti, sono sotto gli occhi di tutti e il suo film, Quo vado?, resta il film italiano con il maggior incasso nel nostro Paese.

Già nel 2019 si parlava di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, ma in quell’anno ha dovuto rinunciare a causa di impegni lavorativi. Proprio in quel periodo, infatti, Checco Zalone era in Kenya per girare il suo film Tolo Tolo.

Si preannuncia quindi una grande edizione del Festival di Sanremo. Oltre a Checco Zalone, il festival di Sanremo vedrà un nutrito roster di ospiti di prestigio. Saranno presenti, infatti, il famoso attore turco Can Yaman, i Maneskin, il campione olimpico Macell Jacobs, Loredana Berté, Beatrice Venezi e Roberto Benigni.