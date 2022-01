Alfonso Signorini, piogge di critiche su Katia Ricciarelli: ecco il motivo della rivolta del web, caos totale al Grande Fratello Vip.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip si sta mettendo in evidenza non soltanto per le numerose polemiche, ma anche per il comportamento totalmente inopportuno da parte degli inquilini della casa.

Già qualche giorno fa, Signorini si era meravigliato della situazione all’interno della casa, minacciando provvedimenti; nella scorsa puntata però, il conduttore si è recato direttamente nella casa per redarguire tutti i protagonisti. Nonostante questo, è caduta una pioggia di critiche su Signorini per la mancata presa di posizione contro la Ricciarelli.

Alfonso Signorini troppo “buono” con Katia Ricciarelli, il web insorge

In questa settimana si è toccato quasi il fondo al GF Vip; per questo, il conduttore ha deciso di intervenire direttamente recandosi nel giardino della casa. Ancora una volta, ci sono state forti discussioni fra la Ricciarelli, le sorelle Selassié e Miriana Trevisan, con la cantante lirica che è andata ben oltre il limite.

A quanto emerso dalle dirette 24 ore su 24, la Ricciarelli avrebbe lanciato pesanti accuse razziste a Lulù, dandole della “scimmietta” e della poco di buono (cosa fatta anche con la Trevisan), invitandola anche ad andare a studiare nel suo paese.

Signorini ha redarguito la cantante, ma ha messo sullo stesso piano le frasi razziste (e non è la prima volta che la Ricciarelli ha uscite del genere) con la risposta data da Lulù.

Insomma, quasi come un padre, Signorini ha diviso le colpe in parti uguali, invitando tutti a cambiare radicalmente comportamento; la scelta non è però piaciuta al web, che avrebbe invece voluto direttamente una squalifica per Katia.

Per quanto si riconosca la maleducazione di Lulù con certe uscite, le frasi della Ricciarelli vengono considerate da tutti molto più gravi, tanto che c’è qualcuno che definisce questa difesa ad oltranza della Ricciarelli uno “squallore”, mentre altri definiscono la situazione e la mancanza di provvedimenti una “vergogna”. Signorini riuscirà a calmare gli animi?