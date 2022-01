La cantante Arisa, fresca di vittoria nell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, potrebbe avere in serbo delle grandi sorprese per i suoi fan.

La cantante Arisa non è nuova a repentini cambi di traiettoria della sua carriera, per la gioia dei suoi fan che non sanno mai cosa aspettarsi da lei. La sua storia ricca di colpi di scena lo dimostra. Nel 2008, assieme a Simona Molinari, Arisa vince il SanremoLab, che la fa entrare di diritto al Festival di Sanremo, nella sua 59esima edizione. La sua partecipazione nella categoria “Nuove Proposte” con il tormentone “Sincerità” le fa vincere il primo premio.

L’anno dopo, Arisa si presenta a Sanremo nella categoria dei “Big”, con il suo brano “Malamorenò“. Le sue altre partecipazioni sono nel 2012, dove arriva seconda con “La Notte”, 2014, con “Lentamente” e “Controvento”, e 2016, con “Guardando il cielo”. Oltre a Sanremo, Arisa ha anche partecipato al talent show Amici, condotto da Maria de Filippi, in veste di giudice. Ora, la cantante genovese sembra essere pronta per un progetto importante, che la vedrebbe ricoprire un ruolo totalmente inedito.

Il settimanale Oggi ha infatti svelato che Arisa starebbe pensando di partecipare ad un film come attrice. Il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica “Pillole di Gossip”, asserisce che giri tale voce su di lei. Nel dettaglio, “uno dei più blasonati registi italiani la vorrebbe nel suo prossimo lungometraggio con un ruolo di assoluto risalto“. Per la vincitrice di Ballando con le Stelle, questa non sarebbe la prima volta sul grande schermo. La cantante, infatti, è stata protagonista di vari film: “Tutta colpa della musica”, “Colpi di fulmine”, “La peggior settimana della mia vita”, “Vi spiego”, “La verità”, “Nove lune e mezza” e “Sull’amore”.

In attesa di vedere se quest’indiscrezione sarà effettivamente veritiera, ovvero se Arisa sarà la stella di un prossimo film di un famoso regista italiano, la cantante (al secolo Rosalba Pippa) potrebbe partecipare allo show “Il cantante mascherato”, che inizia l’11 febbraio. Già protagonista della prima edizione della trasmissione, Arisa potrebbe essere uno dei giudici, assieme a Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo, nella terza edizione dello show.