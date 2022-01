Gigi D’Alessio e lo strano complimento a The Voice Senior: cosa è successo col cantautore napoletano al talent show.

Ancora una volta condotto da Antonella Clerici, anche quest’anno The Voice Senior è ripartito alla grande su Rai 1; come sappiamo, tra i giudici che dovranno formare le varie squadre troviamo Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio.

Proprio il cantautore napoletano, durante la scorsa emozionante puntata, si è reso protagonista di uno strano complimento per una concorrente: ecco cosa è successo al talent show.

Gigi D’Alessio, lo “strano” complimento a The Voice Senior per una concorrente

Quest’ultima puntata di The Voice Senior è stata ricca di emozioni, uno standard a cui a quanto pare il talent ci sta abituando. Mentre continuano ancora le blind audition (coi giudici che decidono se girarsi o meno a guardare la performance del concorrente dopo averne sentito la voce) Gigi D’Alessio si è reso protagonista di un particolare siparietto.

Sul palco si è infatti esibita Liliana, che nella sua performance ha interpretato un brano di Nancy Sinatra; la donna, nella vita, lavora come riabilitatrice in una clinica per disabili, ma sul palco ha svelato un animo rock che pare aver fulminato Gigi D’Alessio:

“Cercavo la ciliegina sulla torta ed è arrivata. Sono felicissimo di aver chiuso il mio team” ha spiegato il cantautore, che ora scegliendo Liliana ha finalmente completato la sua squadra.

Oltre alla sua esibizione canora, che ha messo in evidenza una voce parecchio interessante, a colpire i giudici e in particolare Gigi D’Alessio è stata la particolare storia della donna.

“Sono emozionatissima, faccio l’operatrice sanitaria in un centro per ragazzi disabili” le parole di Liliana, che nel quotidiano deve farsi molta forza per dare sostegno a dei ragazzi con gravi difficoltà.

Ora è pronta a portare tutta la sua energia anche al programma, nonché alla squadra di D’Alessio; Liliana, nel team, raggiunge Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Annibale Giannarelli, Lalo Cibelli, Claudia Arvati, Fabrizio Pausini e Carmen Marchese.