Che fine ha fatto Crytical? Finalmente arriva una risposta concreta da parte della madre del rapper di Amici21.

Il nuovo format di Amici, ideato per rispettare le restrizioni previste dalla pandemia di COVID-19, consente di seguire gli allievi della trasmissione h24. In sostanza, Amici è diventato una sorta di Grande Fratello per ragazzi, con annesse storie d’amore, drammi, situazioni di allegria, gioia e dolore. Inoltre, questo nuovo format porta inevitabilmente i telespettatori ad affezionarsi ai partecipanti in modo profondo, conoscendoli a trecentosessanta gradi in tutte le loro particolarità e peculiarità. Gli allievi conquistano così il cuore del pubblico e, di conseguenza, la mancanza di uno di loro salta immediatamente all’occhio dei fan sfegatati del programma.

Nelle ultime registrazioni, Mattia, Christian e Crytical mancavano all’appello. Di conseguenza, moltissimi telespettatori si sono allarmati ed hanno cominciato a chiedere ripetutamente che fine avessero fatto i tre ragazzi. La risposta, finalmente, è arrivata dalla madre del rapper.

Crytical: ecco che fine ha fatto

Crytical è entrato nella scuola di Amici da poco, in seguito alla vittoria contro l’ex allievo Tommaso. Fin da subito ha conquistato i telespettatori e i fan del programma, tanto che la sua mancanza nelle ultime registrazioni è stata notata immediatamente. Inoltre, mentre Christian e Mattia sono riapparsi durante le puntate speciali di Natale e Capodanno, Crytical risulta ancora fuori da ogni radar. Sui primi due, si ha la certezza che fossero ammalati: a causa della pandemia, anche se un allievo contrae una semplice influenza viene isolato dagli altri partecipanti, per questo motivo Christian e Mattia non erano in casetta. Di Crytical invece, ancora nessuna traccia.

A fronte di tale mancanza, alcuni hanno temuto che Crytical avesse abbandonato il programma, ma le ultime parole della madre hanno finalmente fugato ogni dubbio. Non sappiamo perché il rapper sia sparito in queste settimane, ma abbiamo la certezza che tornerà nella registrazione di sabato. Tutti i fan della new entry quindi possono tirare un sospiro di sollievo: niente eliminazione o sostituzione, probabilmente Crytical avrà avuto semplicemente qualche linea di febbre proprio come Christian e Mattia.