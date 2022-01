Amici 21: ecco chi ha ricevuto il primo disco di platino, da non credere

Amici 21, ecco chi ha ricevuto il primo disco di platino: regalo inaspettato di Natale, veramente da non credere.

La scuola di Maria De Filippi è prontissima a tornare in onda dopo le vacanze natalizie, di cui sono state mostrate delle immagini su Witty Tv; i ragazzi hanno festeggiato in casetta e si sono anche rivisti, Rea, Christian e Mattia, che nell’ultimo daytime erano stati assenti.

La notizia sensazionale arriva però sicuramente per lui, che festeggia il primo disco di platino per un concorrente di questa edizione; l’anno scorso, l’onore era toccato a Sangiovanni, che sappiamo bene poi quanto è riuscito a spopolare.

Amici 21, arriva il primo disco di platino per lui

La notizia appare freschissima, con FIMI Italia che ha pubblicato in queste ore le nuove certificazioni dei dischi d’oro, di platino e anche multiplatino. Tra i nuovi riconoscimenti annunciato spunta anche il primo disco di platino per LDA, che ha raggiunto il traguardo proprio con il singolo presentato al talent show, Quello che fa male.

Grande gioia per Luigi e anche per papà Gigi D’Alessio, che non ha esitato un momento per mettere mi piace al post pubblicato dalla pagina Instagram FIMI.

Subito additato come figlio d’arte, il giovane D’Alessio a partire da Amici vuole costruirsi una propria carriera, ritagliandosi spazio nel mondo della musica solamente con le sue forze.

Leggi anche –> Una Vita anticipazioni: Lolita sta male, ma non forse non è solo stress

Manca dunque veramente pochissimo al ritorno del talent show sul Canale 5, e anche alla fase finale; in questi giorni i ragazzi si sono però goduti le vacanze e anche i regali ricevuti dai parenti.

Leggi anche –> Emilio Fede: la mia pensione non mi basta, ecco quanto prende!

Nei pacchi oltre a diversi doni anche del cibo, come di consueto succede di ricevere agli studenti che studiano lontani da casa; tanta commozione per i ragazzi, con LDA, Mattia e Sissi tra i più coinvolti. A concludere la serata natalizia, uno speciale brindisi diretto da Mattia!