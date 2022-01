La casa di Stefano De Martino è diventata subito virale sul web. Ecco le foto del suo bellissimo appartamento a Milano

Non tutti sanno dove vive Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez, famosa e bellissima showgirl argentina, ora abita in un meraviglioso appartamento nel cuore di Milano. Una casa deliziosa che sicuramente piacerà ai suoi fan più accaniti.

La casa di Stefano De Martino è certamente in linea con lo stile e il buon gusto del ballerino e presentatore napoletano. Sul web impazzano gli utenti dopo le foto pubblicate sul suo profilo Instagram e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Ecco la casa di Stefano De Martino: un gioiello nel cuore di Milano

Avere una bella casa è sicuramente il desiderio di molte persone. Permettersi un bellissimo appartamento a Milano, invece, potrebbe sembrare un sogno proibitivo. Non lo è stato per Stefano De Martino che, proprio in questi giorni, ha pubblicato alcune foto della sua casa nel capoluogo lombardo.

La casa di Stefano De Martino, infatti, è uno tra i trend topic di questo periodo. Il ballerino napoletano, infatti, ha pubblicato alcune stories dove si vedono i dettagli del suo delizioso appartamento. Una casa davvero molto accogliente e dal gusto apprezzabile.

Il presentatore ha voluto infatti acquistare un appartamento nella città in cui vive, Milano. L’arredamento lascia intendere il buon gusto del ballerino, ma anche la sua preferenza per il comfort e la tranquillità quotidiana.

I divani nel salotto, infatti, sono indice di relax e riposo in un luogo accogliente. L’ex concorrente di Amici, infatti, ama rilassarsi in compagnia di suo figlio Santiago. Nella sala, al centro della stanza, c’è un delizioso tavolino in legno e metallo, su cui sono presenti numerose riviste che De Martino ama sfogliare.

Le ampie vetrate delle finestre permettono di far filtrare luce nella casa, illuminandola di colori e freschezza. La città è ben visibile e i meravigliosi infissi donano eleganza e colore. A dare più vivacità all’appartamento ci pensano i numerosi quadri colorati che restituiscono dinamicità vivace.

Lo stile essenziale e il design pulito ed elegante è presente anche nella stanza da notte di casa De Martino. Il ballerino ha scelto una camera da letto funzionale e molto semplice. Il pavimento è in bellissimo parquet, mentre il tutto è contornato dal verde che si intravede dalle ampie finestre.