Arrivano le anticipazioni de Il cantante mascherato 2022. L’attesissimo programma è pronto ad iniziare e far divertire

Milly Carlucci torna in tv. Dopo l’enorme successo di Ballando con le Stelle, La bravissima presentatrice è prontissima a intrattenere e far divertire il pubblico con il nuovo programma “Il Cantante Mascherato”.

Tutto è pronto per quella che sarà la terza edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo il successo delle prime due edizioni, infatti, lo show targato Rai è stato riconfermato. Ecco quindi alcune anticipazioni de Il Cantante Mascherato 2022.

Il Cantante Mascherato 2022: ecco le anticipazioni

Le scorse edizioni sono state vinte da Teo Mammuccari (il Coniglio) e Red Canzian (Pappagallo). Il successo è stato notevole e lo show di Milly Carlucci è stato confermato per la sua terza edizione. Il Cantante Mascherato 2022, dunque, tornerà il prossimo venerdì 11 febbraio.

LEGGI ANCHE –> TEST: SCEGLI UNA FARFALLA, ECCO COSA TI MANCA NELLA TUA VITA

Lo show aprirà i battenti subito dopo l’avvio di Sanremo 2022, che andrà in onda dal primo a 5 febbraio. Il programma di Milly Carlucci proseguirà il 18 e 25 febbraio, con una pausa prevista il 4 marzo. In quella data, infatti, andrà in onda il galà su Lucio Dalla per celebrare i 10 anni dalla sua scomparsa.

Saranno infatti 6 le puntate de Il Cantante Mascherato 2022. Dopo la pausa, infatti, lo show proseguirà venerdì 11, 18 e 25 marzo 2022. I nomi dei cantanti in gara, ovviamente, sono super segreti e, secondo le anticipazioni, sono previste importanti novità.

I giudici confermati per la terza edizione sono solo 3: FrancescoFacchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna. Non ci saranno, dunque, Costantino della Gherardesca (giudice esordiente nella scorsa edizione) e Patty Bravo (la quale aveva esordito dalla puntata numero 1).

Il sostituto dei due giudici potrebbe essere un ritrovato Morgan, dopo la sua brillante performance a Ballando con le Stelle. Una new entry nella giuria potrebbe essere Marco Castoldi, recentemente segnalato durante una riunione con Milly Carlucci e Stefano Coletta.

I concorrenti in gara saranno 12, mentre le anticipazioni de Il Cantante Mascherato 2022 parlano di un nuovo coreografo per il programma. Si tratta di Simone Di Pasquale, il quale sostituirà Raimondo Todaro, nuovo professore nel programma Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE –> TEST: QUELLO CHE VEDI INDICA COME AFFRONTI I PROBLEMI

Ci sarà invece la conferma di Sara Di Vaira. La ballerina ricoprirà il ruolo di investigatrice a bordo campo, un ruolo che già ricopriva nella scorsa edizione. Appuntamento, dunque, a venerdì 11 febbraio 2022. Ne vedremo delle belle.