Si attende con ansia il ritorno di Amici 21. Ecco quale sarà la prima data di quest’anno: allacciate le cinture

Per rivedere gli studenti e la giuria di Amici 21 bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Dopo le festività natalizie, infatti, è previsto il ritorno del programma condotto da una brillante Maria De Filippi e, soprattutto, si comincerà a parlare di Serale.

I tre mesi della nuova stagione di Amici 21 sono volati e, dopo prove e lezioni di canto e danza, i concorrenti sono prontissimi a tornare. Ecco quale sarà quindi la prima data di Amici 21 di quest’anno. Tenetevi forte e allacciate le cinture.

Amici 21: Ecco la prima data di quest’anno

Secondo le prime indiscrezioni, Amici 21 dovrebbe tornare domenica 9 gennaio 2022. Sarà quindi questa la data che segnerà il ritorno degli studenti del programma di Maria De Filippi. Il talent show partirà quindi tra pochissimo e i telespettatori sono già prontissimi.

La registrazione della puntata si terrà martedì 5 gennaio, almeno quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni. Si tratta quindi di un ritorno che avverrà con largo anticipo, dato che inizialmente si pensava ad una messa in onda del 16 gennaio, con la prima registrazione al 9 gennaio 2022.

Ad ora, non è esclusa nemmeno questa seconda ipotesi, ma rimane improbabile. Se infatti si tiene conto del fatto che il ritorno di Uomini e Donne è previsto per il 10 gennaio, la messa in onda di Amici non sembra essere poi così lontana.

Tuttavia, il pubblico potrebbe rimanere all’oscuro di cosa sia successo prima della puntata del 9 gennaio. Il 10 tornerà, infatti, il daytime e probabilmente questo partirà da ciò che è successo durante la registrazione.

Probabilmente verranno mostrate le immagini dei festeggiamenti dei ragazzi, tuttavia ci sarà un buco tra l’ultima puntata di dicembre e la prima di gennaio. La data del 16 gennaio, come il giorno del ritorno di Amici, dunque, non è ancora da escludere.

Intanto, il futuro di alcuni concorrenti è in bilico. Nicol e Rea sono quelli più in pericolo. Rudy Zerbi è infatti pronto a sostituirle e sarà interessante sapere qual è la decisione presa durante le feste. Tutto pronto, dunque, per la ripartenza a gennaio, in vista del serale di marzo.