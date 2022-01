A quanto pare, la crisi con Antonino non è finita, Belen è partita senza di lui. La storia è arrivata definitivamente al capolinea?

Durante le feste natalizie, la nota modella argentina ha passato gran parte delle giornate insieme alla famiglia e agli amici più cari. Prima si è concessa qualche giorno immersa nella neve, ora invece passerà al caldo avvolgente di Punta del Este in Uruguay. In tutte queste giornate di spensieratezza però, è sempre più evidente la mancanza di Antonio Spinalbese. Ormai, le stories amorevoli, passionali ed affettuose sono sparite totalmente. Inoltre, non mancano mai ambigue frecciatine via social: “Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada” – citazione di un libro, pubblicata da Belen mentre era in viaggio, che sia una frecciatina alla sua fiamma? Nessuno sa con certezza se effettivamente la storia con l’ex hair-stylist sia finita, fatto sta che i due non appaiono più insieme da moltissimo tempo. Nel frattempo però, la Rodriguez è partita in compagnia di Patrizia Griffini.

Belen nuovamente in partenza (senza Spinalbese)

La nota modella argentina ha passato le feste natalizie in compagnia della famiglia, tuttavia – mentre Cecilia ha portato con se il suo Ignazio – Belen pare che abbia lasciato a casa il papà di Luna Marì. Insomma, la mancanza del modello comincia a non tornare, nonostante i due continuino a smentire la crisi. Dove sono finite tutte le foto in cui i neo genitori si mostravano complici e affiatati? Spinalbese è sparito e la crisi con Belen sempre sempre più consistente. In ogni caso, tornata a Milano, la Rodriguez è partita di nuovo per l’Uruguay, questa volta insieme alla sua hair-stylist.

Belen ha raggiunto Punta del Este, ma nonostante sia ormai lontana dall’Italia, non è mancata un’altra frecciatina strana ad un individuo ignoto. La Griffini l’ha inquadrata con un filtro di Instagram che riproduceva le corna sul capo della modella, Patrizia ha poi detto ironicamente: “Hai anche tu le mie corna”, Belen ha poi risposto “Le corna sono solo tue? Io penso di averle”. A chi si stava riferendo la conduttrice di Tu si que vales? A Stefano De Martino oppure a Antonio Spinalbese? Qualsiasi sia la risposta, sicuramente lo sapremo presto da qualche giornale di gossip.