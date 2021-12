Belen: Antonino commenta una sua foto e lei reagisce così!

Belen Rodriguez, Antonino commenta una sua foto e lei reagisce in questo modo: cosa succede tra i due, gli aggiornamenti.

Arrivano novità per quanto riguarda il rapporto fra Belen e Antonino, e pare non siano proprio buona per la coppia. Come sappiamo, i due sono ormai nel bel mezzo di una crisi iniziata già dopo pochi mesi dalla nascita della loro prima figlia Luna Marì.

Da tempo si susseguono voci di gossip a riguardo, ma nessuno pensava che i rapporti fossero così tesi fino a quando non sono cominciate ad emergere prove evidenti; commenti sui social, assenze a feste di famiglia e poi il totale isolamento di Spinalbese nel suo recente ricovero in ospedale.

La nuova prova, che pare ancora una volta molto indicativa, arriva dal profilo social della showgirl argentina; Antonino le commenta una foto, ma lei reagisce in questo modo facendo scalpore.

Belen e Antonino, lui commenta una foto ma l’argentina reagisce malissimo

Sembrano veramente lontanissime le parole di Belen, qualche mese fa, a Verissimo. “Staremo insieme per sempre” aveva detto la showgirl e conduttrice, spendendo parole d’elogio per il compagno, più piccolo di lei; dell’amore al momento pare essere però rimasto poco.

In questi giorni di festa, l’atmosfera è stata parecchio calda a casa: la conduttrice di Tu si que vales aveva infatti postato nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, una dolce fotografia in compagnia della piccola Luna Marì, con le braccia alzate.

“Io ti renderò LIBERA” le parole della didascalia della foto, che però è stata cancellata quasi subito dalla Rodriguez. Ma perché questa decisione? Pare a spingere Belen al gesto sia stato proprio il commento del 26enne hair stylist, colto prima che la foto fosse cancellata.

“La pubblicità dei Ringo” scrive papà Antonino in un commento, con una battuta piuttosto strana ma apparentemente innocua, anche se i due non avevano rapporti sui social ormai da settimane.

Di certo la Rodriguez non ha apprezzato il gesto dell’ (ex)compagno ed ha quindi prontamente cancellato il post, visto comunque da esperti di gossip e da follower; Il gesto non fa presagire nulla di buono e pare mostrare in maniera evidente come i rapporti tra i due siano tesissimi.

Al momento né la conduttrice né l’hair stylist hanno commentato la situazione, rimanendo ancora con le bocche chiuse; evidentemente, ci sono delle questioni in sospeso ancora da risolvere, ma gli esperti di gossip segnalano come la relazione sia ormai finita da tempo e i due abbiano ormai due vite separate.

Non vivono più nella stessa casa e l’unico punto di contatto risulta essere la figlia Luna Marì; nessuno si aspettava che dopo la sua nascita le cose potessero precipitare in questo modo, ma la storia tra Belen e Antonino pare essere arrivata ai titoli di coda.