In questo articolo ti mostriamo le proprietà dei semi di sesamo e perché vanno mangiati più spesso. Ecco quali sono i loro benefici

Per chi non li conosce, i semi di sesamo sono, appunto, semi della pianta Sesamum indicu, originaria di India e Africa. Sono molto famosi per i minerali, proteine e carboidrati contenuti in gran quantità. Inoltre, ricoprono grande importanza anche per quanto riguarda la prevenzione di alcune patologie.

Ma non tutto oro è quello che luccica. Infatti non bisogna mai esagerare e potrebbero esserci delle controindicazioni. In questo articolo ti mostriamo le proprietà dei semi di sesamo e perché vanno mangiati più spesso.

Semi di sesamo: ecco quali sono le proprietà e perché dovresti mangiarli più spesso

I semi di sesamo rappresentano un ottimo alleato per il nostro organismo. In tanti raccomandano la loro presenza sulle nostre tavole e i motivi sono molteplici. Questi semi, infatti, possiedono grandi proprietà benefiche ed è consigliato mangiarli con più frequenza.

I semi di sesamo vengono coltivati in Paesi come la Cina, l’India e la Birmania, mentre in Europa coltivazioni di questo alimento si trovano solo in Grecia e in Sud Italia. Non sono molto conosciuti, eppure questi semi possiedono numerose proprietà benefiche.

I semi di sesamo sono molto ricchi di calcio, dunque rappresentano un ottimo alimento per chi soffre o vuole prevenire la patologia dell’osteoporosi. Sono importantissimi, dunque, anche nel periodo della menopausa e per chi ha intolleranza ai latticini.

Inoltre, i semi di sesamo tengono sotto controllo il cosiddetto “colesterolo cattivo” (LDL), aumentando i livelli del colesterolo “buono” (HDL). Questo avviene grazie alla presenza nei semi di acido folico e vitamine del gruppo B.

Un altro motivo per che rende importanti i semi di sesamo e perché vanno mangiati più spesso, riguarda il nostro apparato digerente. Rappresentano anche un ottimo aiuto per favorire la digestione. Infine, combattono i sintomi della stitichezza e rappresentano un valido alleato del nostro sistema immunitario.

Acquistare i semi di sesamo è molto semplice: basta andare in erboristeria e in tutti i negozi di prodotti biologici. Se siete fortunati, potrete trovarli anche in alcuni supermercati. Per quanto riguarda la conservazione, invece, conservate i vostri semi di sesamo in un luogo fresco e lontano dalla luce.

Nonostante i semi di sesamo godano di un’ottima reputazione, esistono alcune controindicazioni per chi ne assume in quantità troppo elevata. È consigliato, infatti, non esagerare con il loro consumo in quanto possono favorire l’aumento di peso. Inoltre, potrebbero provocare intolleranze e allergie in quelle persone maggiormente predisposte.