Pensi di avere dei timori che non conosci? Fai questo test e vedi cosa vedi per primo. Ecco la tua paura più grande

Ognuno di noi ha delle paure più o meno conosciute. Ci sono delle cose che ci spaventano più di altre e, spesso, conoscerle vuol dire anche saperle controllare o comunque non soccombere. Ma questo vuol dire anche impegnarsi ad individuare i propri timori.

Oggi vogliamo quindi proporti un curioso test psicologico che ti aiuterà ad investigare sulla tua personalità. In questo test dovrai quindi decidere cosa vedi per primo, il risultato ti rivelerà qual è la tua paura più grande. Provaci!

Vuoi sapere qual è la tua paura più grande? Fai questo test e indica cosa vedi per primo

Anche la sensazione della paura è un comportamento assolutamente naturale. C’è chi la prova in pochissime occasioni e chi, invece, soffre di patologie che spesso lo portano a provare paura durante gran parte della giornata.

Ma la sensazione della paura è da considerarsi una sorta di strumento di difesa necessario nei momenti di pericolo. Ma qual è la tua paura più grande? Se vuoi indagare prova con questo divertentissimo test e indica cosa vedi per primo.

Non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e decidere qual è la prima figura che ha attirato la tua attenzione. Il risultato che otterrai poi farà il resto. Ricordiamo che si tratta di un semplice gioco e che non c’è alcuna valenza scientifica, perciò divertiti e affronta il test.

Volto

Se hai visto per primo un volto, vuol dire che temi il paranormale. Ti fa paura tutto ciò che non conosci e possiedi ciò che viene chiamata “phasmophobia”, ovvero la paura dei fantasmi;

Treno

Se la prima figura che hai visto è stata quella di un treno, allora significa che la tua paura più grande riguardano le malattie terminali. Ti fa paura il fatto di poter svenire e ricevere delle brutte notizie. Si tratta di una paura profonda nel tuo subconscio e spesso ti fa essere ansioso, senza sapere il perché;

Uomo che corre

L’uomo che corre è stata la prima figura che ha attirato la tua attenzione? Probabilmente vuol dire che hai una paura inconscia del tradimento. Forse in passato hai subito un tradimento da parte di qualcuno a cui volevi bene;

Donna

Se hai visto per prima una donna, significa che hai paura di veder morire i tuoi cari. Hai paura di soffrire nel momento in cui vedrai morire i tuoi cari. Questo dipende forse dal fatto che hai già perso qualcuno e non vuoi affrontare nuovamente quel dolore.