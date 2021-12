Mettiti alla prova e misura le tue capacità con questo test: se lo risolvi in pochi secondi sei molto intelligente. Accetti la sfida?

Eccoci anche oggi con un nuovo test che metterà alla prova le tue abilità. Se segui il nostro sito saprai certamente che ogni giorno pubblichiamo, prove, quiz e test che aiutano a tenere allenata la mente. Se ci segui con regolarità, quindi, avrai sicuramente un passo in più rispetto a chi non è allenato.

Il test di oggi è un curioso indovinello, apparentemente molto semplice, che in realtà nasconde un livello di difficoltà notevole. Sei pronto ad accettare la sfida e affrontare questo test? Se lo risolvi in pochi secondi sei molto intelligente. Provarci non costa nulla!

Riesci a trovare la risposta all’indovinello? Se lo risolvi in pochi secondi sei molto intelligente

Il test di oggi è un vero e proprio enigma che dovrai risolvere, in pochi secondi, con l’aiuto di tutte le tue capacità. Vogliamo infatti mettere alla prova le tue abilità di logica, fondamentali per la risoluzione di questo indovinello: se lo risolvi in pochi secondi sei molto intelligente.

L’indovinello di oggi recita: “Il padre di Maria ha 5 figlie: Nana, Nene, Nini, Nono. Come si chiama la quinta figlia?”.

Sfide come queste richiedono abilità logiche ed un elevato problem solving, oltre a capacità cognitive e visive. Proprio per questo, prima di iniziare e provare a risolvere l’indovinello, raccogli tutta la concentrazione e affronta il test con tranquillità.

Ovviamente dovrai fare attenzione a possibili tranelli e ostacoli. Questo test, apparentemente semplice, nasconde infatti delle insidie che portano l’enigma ad essere altamente fuorviante. Non avere quindi fretta di rispondere e concentrati.

Il consiglio che possiamo darti è quello di leggere con estrema attenzione l’indovinello e fare attenzione a tutta la frase. Nonostante il tempo scorra inesorabile, prenditi un attimo prima di fornire la soluzione dell’indovinello.

Arrivato a questo punto avrai certamente deciso di dare la tua risposta. Ma sarà quella esatta? Di seguito ti forniamo la soluzione dell’indovinello: la risposta si celava proprio nella domanda dell’enigma. La quinta figlia, infatti, è proprio Maria!

Se vuoi rendere ancora più stimolante questo test, prova a sfidare i tuoi amici e fate una classifica di chi tra voi è stato il più veloce. Buon divertimento!