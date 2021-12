Capodanno: scova dei metodi semplici per combattere l’insonnia e approfittane per ricaricare le batterie, in vista dell’anno nuovo.

Il Capodanno è alle porte! Il periodo natalizio porta con sé tante belle cose, ma anche molta stanchezza. Come si può passare un sereno 31 dicembre 2021 senza sbadigliare ogni secondo?

Si dice che la mente non smetta mai di pensare, anche quando schiacciamo un pisolino. Spesso la fase dell’addormentamento non avviene in modo naturale.

Addormentarsi certe volte sembra impossibile! Il cuscino non vi soddisfa e lo si muove di continuo, vi rigirate senza tregua tra le lenzuola in cerca di una posizione comoda, i pensieri vi tormentano e non c’è verso di placarli. Subentra l’insonnia.

Si può sconfiggere, non preoccupatevi e potrete approfittare così delle vacanze di Natale per godere di un meritato riposo. Si tratta di piccole strategie ed accortezze, altro che contare le pecorelle!

Insonnia: combatterla in 5 mosse