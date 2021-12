Sogni: nella notte hai sognato un serpente? Ecco il suo significato

Vediamo insieme che cosa significa se durante un sogno avete visto un serpente e magari vi siete spaventati.

Tutti noi la notte facciamo dei sogni, poi in tantissimi non ricordano nulla, mentre per altre persone il ricordo è nitido.

Ma in questo caso se abbiamo sognato un serpente che cosa vuol dire? Che cosa succederà a breve nella nostra vita? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che i sogni vanno interpretai perchè di solito ci danno qualche informazione da parte del nostro subconscio e perchè no, c’è sempre anche un numero legato che magari giocandolo ci può portare fortuna!

Hai sognato un serpente? Ecco cosa vuol dire

Il serpente non è un animale bellissimo da sognare, perchè per molte persone è pauroso ed è associato a qualcosa di non bello, ma non è sempre vero.

Il significato di quanto appare in sogno, cambia si da com’è visivamente che da quello che sta facendo.

Per esempio, abbiamo sognato un serpente verde? Questo indica che in questo momento siamo gelosi o invidiosi di qualcosa, ma cosa stava facendo l’animale?

Se era aggressivo può indicare che c’è qualcosa vicino a noi alla quale dobbiamo prestare massima attenzione, mentre se ci insegue in questo momento qualcuno ci sta ingannando.

E se invece abbiamo sognato che stavamo uccidendo il serpente? Il nostro sogno indica che siamo riusciti a vincere contro qualcosa che ci dava fastidio.

Ma se il serpente vince su di noi invece? Vuol dire che forse a breve avremmo delle delusioni da affrontare.

Ma se abbiamo sognato di avere un serpente nel nostro letto cosa vuol dire? Significa che abbiamo qualche problema che riguarda la nostra parte intima e di coppia, e se invece pende dal soffitto ci potrebbe essere un qualcosa che ci minaccia.

E se il nostro serpente apparso in sogno ci sta mordendo? Vuol dire che abbiamo un certo timore verso una persona aggressiva.

Il nostro serpente nel sogno ci stringe? Vuol dire che abbiamo molta paura a lasciarci andare in qualche situazione sentimentale.

Per quanto riguarda i numeri che vengono associati poi quello del serpente è il numero 51, e voi come avete sognato il serpente?