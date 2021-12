Detox: Sono passate le feste natalizie e avete esagerato a tavola. Dedicate una giornata prima di Capodanno a depurarvi.

Avete mangiato troppo durante le feste di Natale? Per recuperare e depurarvi un po’ avrete bisogno di prendevi un giorno di pausa dai grandi pranzi e dalle cene di carne e pesce cui avete preso parte. Scordatevi la lasagna o i fritti di pesce, il torrone, il panettone ed il pandoro!

Esperti consigliano di evitare alimenti di cui si è abusato ed in generale evitare cibi pesanti per rimettere in sesto l’organismo e ritrovare un sano equilibro. Il cenone di Capodanno arriverà tra pochissimi giorni.

È arrivato il momento di alleggerirsi e prendersi una giornata detox molto utile per il pancreas, che avrà prodotto più insulina del solito essendo stati ingordi. Lo evidenzia Sara Farnetti (specialista in medicina interna).

Depurarsi con la detox

“Dopo Natale dobbiamo riequilibrare i nostri ormoni […] disintossicarsi scegliendo gli alimenti giusti e cioè quelli che abbiamo trascurato. L’organismo è veloce ed è sufficiente un giorno solo […].”

La Farnetti, esperta di malattie di nutrizione funzionale e del metabolismo, con le sue parole consiglia di aiutare il corpo riattivando il proprio metabolismo con la detox. Come si può fare?

Eliminare i grassi e le proteine assunte in questo tempo. Togliere anche il riso, la pasta ed il pane. È tutto necessario in funzione di reintegrare tutto quello che è mancato, in particolare la frutta e la verdura (cruda). È risaputo che entrambe donano un senso di sazietà. Saranno utili, quindi, per tenere a bada la fame.

La specialista ritiene che un giorno dedicato al “fasting green” sia importante per riequilibrare i meccanismi che regolano la fame avendoli mandati in tilt, nei giorni di festa. Ritagliatevi un momento per voi e arrivate alla fine dell’anno al meglio.