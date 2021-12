Zuppa, come depurare il proprio corpo in solamente 3 giorni ed eliminare il grasso sulla pancia: la ricetta per il benessere.

Il peso in eccesso è spesso un problema che tormenta diverse persone, uomini e donne che siano; per dimagrire nel modo giusto e in fretta è però necessario depurare il proprio corpo, oltre che mangiare bene e fare attività fisica.

Zuppe e verdure varie potrebbero non essere solitamente i vostri piatti preferiti, ma se volete depurare il corpo in solamente tre giorni ed eliminare il grasso sulla pancia questa zuppa specifica potrebbe fare al caso vostro; ecco la ricetta per il benessere, dagli ingredienti alla preparazione.

La ricetta per la zuppa: depurare il corpo in solamente 3 giorni

La zuppa in questione ha delle proprietà benefiche grazie agli alimenti con cui viene cucinata; nello specifico, sono dei potenti antinfiammatori e disintossicanti, che aiuta quindi a depurare il proprio corpo.

La zuppa è a base di rosmarino, cipolla, zenzero, curcuma e patate dolci; il rosmarino e le cipolle sono degli utilissimi antinfiammatori, mentre lo zenzero aiuta ad accelerare il metabolismo. Quanto alla curcuma, è utile per la prevenzione al cancro, mentre le patate dolci purificano il sangue.

Per la preparazione, sono necessari tre patate dolci, una tazza di zucca e una carota (entrambe tritate), due spicchi d’aglio, due pomodorini, una cipolla, un rametto di rosmarino e mezzo cucchiaino sia di zenzero grattugiato che di curcuma. Per condire il tutto, sale a piacimento e un cucchiaio d’olio.

Si inizia facendo soffriggere l’aglio e la cipolla, per poi aggiungere pomodorini, patate, zucca e carote, lasciando ancora un po’ il tutto sul fuoco; in seguito, aggiungere un po’ d’acqua e fare cuocere a fuoco lento per bene, fino a quando il tutto non si sarà amalgamato.

Una volta ottenuto il risultato, si aggiungono lo zenzero, la curcuma, il rosmarino e il sale; a questo punto, la zuppa è pronta per essere servita subito a tavola. La preparazione, come visto, è molto semplice e gli ingredienti oltre ad essere facilmente reperibili sono anche economici.

Consumando questa zuppa a pranzo e cena per tre giorni, si può ottenere l’effetto desiderato; mangiare sempre la stessa cosa può non risultare piacevole, ma il sapore della zuppa è ottimo e, per il proprio benessere, forse ne vale la pena.