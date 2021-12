Ennesimo colpo di scena in Una Vita. Miguel la chiede in sposa, ma lei non è convinta. Ecco cosa succederà nella prossima puntata

Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda il 28 dicembre 2021, alle 14:10 su Canale 5, ci attende un clamoroso colpo di scena. La soap opera spagnola non ha di certo lesinato in sorprese, addii e grandi ritorni, ingredienti vincenti per una serie tv di successo.

Le trame del prossimo episodio di Una Vita, infatti, parlano di un altro grande evento che riguarderà Anabel: Miguel la chiede in sposa ed è in attesa di conoscere la risposta. Ma la donna lo sorprenderà e Miguel dovrà attendere ancora.

Miguel la chiede in sposa: ecco la risposta di Anabel

Natalia ha messo in giro strane voci sul conto di Anabel, le quali hanno rovinato il rapporto con Miguel. Un affronto che ha infastidito moltissimo suo padre Marcos, che è deciso a difendere la reputazione di sua figlia dagli attacchi della Quesada.

A questo punto, infatti, Marcos decide di raggiungere un accordo con Aurelio. Quest’ultimo dovrà lasciare in pace Anabel e lasciare finalmente Acacias, in cambio Marcos si impegna a riallacciare i rapporti con il suo vecchio partner d’affari, Don Salustiano.

Intanto, Natalia ha messo in giro alcune voci su Anabel che hanno infastidito il suo amante, Miguel. Il ragazzo, sentendosi offeso, ha chiesto spiegazioni alla Bacigalupe, che però si è mostrata quasi indifferente, non fornendo alcun dettaglio sul suo passato e cambiando subito discorso.

Ovviamente, per Miguel non è stato abbastanza e si è mostrato adirato per le bugie di Anabel. Le voci di Natalia ritraggono, infatti, Anabel come una donna molto spregiudicata e questo a Miguel non va giù, tanto da prendersi un momento di pausa dalla loro storia d’amore.

Anabel è distrutta dalla notizia, vorrebbe fare qualcosa per rimediare e, dopo un po’ di indecisione, decide di parlare a cuore aperto con Miguel. La Bacigalupe approfitta dell’assenza dei genitori per invitare il ragazzo. A questo punto, travolto dalle emozioni e dal forte amore, Miguel la chiede in sposa.

Alla notizia, Anabel sarà felice della proposta, ma riferirà di non sentirsi ancora pronta per un passo così importante come il matrimonio. La Bacigalupe dirà a Miguel che vuole prendersi ancora un po’ di tempo per conoscersi meglio. Inizialmente Miguel sarà d’accordo, ma dopo poco arriveranno ad una dura discussione.