Love is in the air anticipazioni: Eda scappa da tutto e tutti!

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amata soap opera turca.

Anche oggi, 28 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda il programma Love is in the air.

LEGGI ANCHE —> Monica Setta: tutto sul nuovo compagno della nota giornalista

Dove cercheremo di capire come mai Eda decide di lasciare tutti, e dove si recherà, lasciando senza parole Serkan.

Eda: che cosa sta succedendo, tutti hanno capito?

Iniziamo con il dire che in tanti hanno capito che la bella paesaggista nasconde un segreto, stiamo parlando di Aydan, Seyfi, Engin ed Erdem, e tutti sono sicuri che Kiraz sia la figlia si Serkan!

La ragazza sta cercando solamente di prendere tempo prima di parlare e dire tutto al bel imprenditore della ArtLife.

Nel mentre, però Seyfi entra di nascosto nella casa si Eda e rubo lo spazzolino da denti di Kiraz, perchè sa perfettamente che lo può utilizzare per far eseguire il test del DNA.

LEGGI ANCHE —> Stress: basta per il nuovo anno, solamente serenità con queste 5 mosse!

Ma per errore, lo spazzolino non è della piccola, ma bensì di Can, ma facendo in questo modo Piril capisce che il marito e la mamma di Serkan hanno seri sospetti su Kiraz ed ovviamente corre subito dall’amica per avvisarla.

Dopo aver capito che tutti vogliono svelare il suo segreto, Eda prende la decisione e si trasferisce da Burak, per far passare altro tempo.

Durante il viaggio, Kiraz confessa alla mamma un dolcissimo gesto che Serkan ha fatto per lei, e forse il bel imprenditore è veramente pronto ad assumersi il ruolo di padre.

Per il momento ancora non possiamo saperlo, ma dobbiamo attendere le prossime puntate sempre in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa.