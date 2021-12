La nota giornalista – Monica Setta – ha un nuovo amore. Ecco le incredibili dichiarazioni della conduttrice di Unomattina.

Monica Setta aveva deciso di chiudere definitamente con gli uomini, soddisfatta delle due storie d’amore che aveva vissuto nella sua vita, eppure il fato ha avuto un progetto diverso per la giornalista: la scrittrice ha un nuovo compagno. Nel corso della sua carriera, Monica Setta conquistò un successo dopo l’altro, ma nella vita privata dovette affrontare non pochi incidenti di percorso. La sua relazione più importante fu con Giuliano Torlontano, con il quale rimase sposata fino al 2011 e dal quale ebbe la sua unica figlia Gaia.

Finito il matrimonio con il collega, Monica Setta si aprì nuovamente all’amore con un famoso intellettuale, ma anche questa relazione si dimostrò un buco nell’acqua. La giornalista così, decise di chiudere definitivamente quell’aspetto della sua vita, concentrandosi esclusivamente sulla figlia Gaia. Le due infatti, hanno un bellissimo rapporto e condividono tutto. Nonostante il cuore della Setta sembrasse sigillato senza margine di ritorno, inaspettatamente un uomo è riuscito nuovamente a conquistarla.

Monica Setta racconta il suo nuovo amore

In occasione dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Monica Setta ha ammesso di essersi nuovamente innamorata e di essere incredibilmente felice: “Ero certa che non avrei più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi mi sono trovata a dedicare ad un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez […] sono innamorata” – ha inoltre aggiunto – “Anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi”. Proprio per le incredibili emozioni suscitate da quest’uomo misterioso, la nota giornalista ha preferito non rivelare il nome del nuovo compagno – conosciuto durante un congresso al Ministero del Tesoro – anche per tutelare questa relazione appena nata.

Insomma, la conduttrice di Unomattina ha finalmente trovato una stabilità sentimentale e si dice molto felice e serena. Ci auguriamo per lei che questa sia la volta buona. Nel frattempo, Monica Setta ha potuto godere di un’altra soddisfazione: la figlia Gaia si è laureata a pieni voti in giurisprudenza e sta iniziando il percorso per diventare avvocato.