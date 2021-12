Il cantante italiano è diventato nuovamente papà: chi è la neo mamma e soprattuto qual è il sesso del bambino?

Biagio Antonacci, celebre cantautore e chitarrista lombardo è diventato papà all’età di 58 anni. Si tratta del terzo figlio nato dall’unione con Paola Cardinale. Il cantante aveva avuto con la figlia di Gianni Morandi, Marianna Morandi, Giovanni e Paolo.

Paolo di 26 anni scrive testi musicali per cantanti molto famosi ed apprezzati dal calibro di: Fedez, Francesco Renga, Annalisa e tanti altri. Giovanni di 20 anni, invece, è un presentatore radiofonico e allo stesso tempo un cantante. Il matrimonio tra la loro mamma e Biagio si concluse nel 2002.

Oggi, il cantante è fidanzato con Paola Cardinale. I due, molto uniti e felici insieme, sono diventati genitori il 21 dicembre 2021.

Paola Cardinale: una storia intima tra Biagio e la compagna

Paola Cardinale, nata a Genova nel 1976, ha lavorato nel mondo dello spettacolo. La ricordiamo, sicuramente, al fianco di Fulvio Collovati per il programma “Derby” trasmesso in TV nel 1982. Paola ha alle spalle una relazione con il calciatore Massimo Brambati dalla quale è nato un figlio.

Oggi, è giornalista ed una neo mamma. La storia molto intima tra lei e Biagio, lontana dal mondo social è iniziata poco dopo la rottura con la ex del cantante, Marianna. I due sono felicemente fidanzati e lieti della nascita del loro bambino.

L’annuncio della nascita sui social

L’annuncio della nascita di Carlo è arrivato sui social. Biagio ha postato la foto di un ulivo piantato in un campo sterrato con appeso un nastro azzurro. Ecco le parole del cantante:

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio.”

Biagio e Paola hanno mantenuto il riserbo sulla gravidanza fino all’annuncio dell’effettiva nascita del bambino. La loro, infatti, è una storia che eleva l’intimità e la sfera privata. Moltissimi i commenti e i messaggi d’affetto da parte dei fan, dei colleghi, degli amici e dei parenti. Auguriamo il meglio alla coppia. Congratulazioni!