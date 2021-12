Il paradiso delle signore bloccata la messa in onda: Ecco il motivo

Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla notissima e super seguita soap opera Il Paradiso delle signore.

Tutti noi aspettavamo per oggi, 27 dicembre un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Ma non sembra assolutamente che questo accada, cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo e tutto quello che sappiamo.

Tutti noi abbiamo visto la puntata che è andata in onda il 24 dicembre che celebrava la Vigilia di Natale e pensavamo che oggi avremmo visto un nuovo appuntamento ma così non sarà.

Paradiso delle signore: bloccata la messa in onda

La nota soap opera infatti è stata interrotta al contrario di quello che si era vociferato, tanto che erano uscite le anticipazioni delle puntate dal 27 al 31 dicembre.

Ma quella del 24 dicembre è stata l’ultima puntata per quanto riguarda questo anno, perchè al suo posto verrà allungato il programma condotto da Serene Bortone, ovvero Oggi è un’altro giorno.

Successivamente a questo allungamento di 25 minuti, andranno in onda alcuni speciali di Techetechté e poi il pomeriggio proseguirà normalmente con il Tg1 e poi con Alberto Matano e la sua Vita in diretta.

Le puntate che immaginavamo di poter vedere in questi giorni di feste andranno in onda a partire dal 3 gennaio 2022.

Ma vediamo alcune anticipazioni, dove Vittorio sappiamo con certezza che si innamorerà, mentre la storia tra Anna e Salvo prenderà una piega particolare.

Si scoprirà poi, finalmente, che cosa è successo veramente ad Achille Ravasi ed il ruolo della contessa Adelaide e di Umberto.

Il nuovo appuntamento quindi con l paradiso delle signore è per il 3 gennaio 2022 sempre alle 15.55 circa su Rai1.

Ricapitolando, per la settimana che va dal 27 al 31 dicembre, avremmo modo di vedere Oggi è un altro giorno dalle 14 alle 16.20 poi ci sarà Techetechetè fino alle 16.55 e poi, come di consueto, TG1 Economia e successivamente La vita in diretta.

E voi cosa ne pensate di questo repentino ed inaspettato cambio di programma per il Paradiso delle signore?