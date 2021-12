Love is in the air anticipazioni: Eda si trasferisce da Burak

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 27 dicembre, abbiamo modo di poter assistere ad un nuovo episodio per quanto riguarda la nostra Love is in the air.

Cerchiamo quindi di capire bene che cosa sta succedendo tra Eda e Serkan, dove il noto imprenditore sembra vicinissimo all verità.

Iniziamo con il dire che Deniz non vuole assolutamente arrendersi e sta cercando di avere il bel Serkan tutto per lei.

Love is in the air: Cosa succede oggi?

E proprio per un viaggio del proprietario della ArtLife, decide di organizzare una bellissima cena, mandando su tutte le furie, Ayfer e Melo.

Ma i piani che aveva immaginato potessero essere perfetti sono un disastro, perchè Serkan è praticamente sempre vicino ad Eda.

Non basta assolutamente così poco per far perdere interesse al bel imprenditore per la sua amata.

Burak, sa perfettamente che Eda rimarrà in città da sola con la piccola Kiraz, e per questo motivo le offre una casa di sua proprietà per passare un pò di tempo in attesa del ritorno di Serkan.

Per quanto riguarda Kerem, poi cerca di avvicinarsi a Pinza che resterà senza parole, e forse tra i due ci sarà un lieto fine? Ancora è presto per dirlo!

Ma durante questa cena incredibile, Eda avrà un piccolo malore e svenirà, ma sarà immediatamente soccorsa dal suo amatissimo Serkan.

Le offre immediatamente dell’acqua da una bottiglia e sull’etichetta c’è un messaggio bellissimo scritto da qualcuno che parla della loro incredibile storia d’amore

Possiamo per il momento solamente attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi appuntamenti sempre in onda alle 16.55 circa su Canale 5.