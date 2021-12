Nella prossima puntata di Una Vita, le trame ci svelano che Genoveva, dopo giorni di sospetto, torna a fidarsi. Ecco di chi

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda il 27 dicembre 2021 su Canale 5. La soap opera spagnola prosegue con la narrazione delle vicende dei protagonisti e mostra gli intrighi e misteri che stanno avvolgendo la cittadina di Acacias, e non solo.

Ancora una volta si parla di Genoveva. Dopo giorni di tensione e sospetti, infatti, Genoveva torna a fidarsi di Felipe. La Salmeron ha deciso di credere a ciò che dice suo marito e mettere da parte i dubbi. Intanto Anabel invita Miguel a casa sua. Ecco cosa succederà.

Genoveva adesso si fida di Felipe

Felipe è troppo dispiaciuto nel vedere sua moglie ancora impaurita e ansiosa. La Salmeron, infatti, si sente continuamente minacciata, in special modo dopo il pacco ricevuto e il continuo pedinamento di un’oscura figura.

LEGGI ANCHE –> PANETTONI: ECCO CHI PRODUCE QUELLI DEI SUPERMERCATI E DEI DISCOUNT

Inoltre, in tanti stanno cercando di far tornare la memoria a Felipe, un vero e proprio affronto a Genoveva, che è decisa a difendere la sua felicità con l’Alvarez Hermoso. Felipe quindi cercherà di tranquillizzare Genoveva, assicurandole di non ricordare nulla del suo passato e fidarsi solo delle sue parole.

Le parole di Felipe rassicureranno Genoveva, che ora si fida di lui. La Salmeron avrà nuovamente la consapevolezza di essere stata creduta dal marito. Felipe, infatti, ha rifiutato qualsiasi versione differente rispetto a quella di Genoveva e non sono serviti a nulla gli interventi di Liberto, Casilda e Ramon.

Per suggellare ancora di più la fiducia e dimostrare quanto si fidi di Genoveva, Felipe ha deciso di fare una promessa speciale mediante una proposta inattesa. Un gesto che sconvolgerà Genoveva, la quale rimarrà senza parole.

Intanto, Miguel è infastidito dalle voci messe in giro da Natalia riguardo la sua vecchia amica Anabel Nonostante la richiesta di spiegazioni da parte di Miguel, Anabel non ha voluto spiegare e ha cambiato immediatamente argomento.

LEGGI ANCHE –> TEST: SCOPRI QUANTO SEI AFFINE CON IL TUO COMPAGNO

Ma questo infastidisce molto il ragazzo, che deciderà di volersi prendere un momento di pausa dalla loro relazione. Questa scelta farà stare malissimo Anabel, che deciderà di chiarire le cose con Miguel. La ragazza, dunque, approfitterà dell’assenza dei suoi genitori per invitare a casa sua Miguel.