In un’epoca in cui risulta importantissimo riciclare e rinnovare i materiali, vi proponiamo qualche idea per sfruttare la lana avanzata.

Moltissime persone ormai hanno preso la buona abitudine di usare la propria inventiva per riciclare i materiali che abbiamo a disposizione. E’ un peccato infatti buttare determinati oggetti oppure elementi che potrebbero essere tranquillamente riutilizzati. Se fai parte di quella fascia di persone che ama realizzare oggettini fatti in casa, prenditi qualche minuto per leggere questo articolo. Parleremo di lana, capita infatti di averne a casa, ma di non sapere come utilizzarla. Nel prossimo paragrafo vi elencheremo qualche idea per trasformare questo materiale molto semplice, in un oggetto originale, chic e alla moda. Vediamo insieme i dettagli.

Lana, trasformala in piccole nappine

Nel video precedentemente caricato viene spiegato, in modo semplice e veloce, come realizzare delle nappe, con il semplice ausilio di un filo, una forbice e una superficie quadrata (o rettangolare) su cui appoggiare il filo di lana. Una volta realizzata la nappina, avrete a disposizione moltissime idee per trasformare questo semplice oggetto colorato, in un abbellimento per qualsiasi cosa vi venga in mente.

Ad esempio, potreste cucire la nappa su dei cuscini, in modo da adattarli allo stile boho, molto di voga in questo momento. Lo stile boho generalmente viene associato a colori dal sottotono marrone, ecrù e caffè. I cuscini renderanno la vostra casa suggestiva, particolare e soprattutto accogliente.

Se invece siete degli amanti dello stile hippie, colorato ed allegro – simile alla nota casa si moda Desigual – potreste cucine le nappine su una borsa di stoffa (o paglia), realizzando in questo modo un capo decisamente originale ed eccentrico!

Se invece siete degli amanti dei libri e amate comprare e collezionare dei segnalibro, un’idea potrebbe essere quella di forare l’estremità del vostro segnalibro preferito e di legarci una bellissima e colorata nappina, realizzata in lana oppure in cotone (in base alle vostre preferenze).

Infine, un altro utilizzo – molto simile al meccanismo del segnalibro – potrebbe essere ricollegato al portachiavi. Vi basterà legare saldamente con un filo la nappina al cerchio in acciaio del portachiavi e il gioco è fatto!