Soffri spesso di cervicale? Ecco gli esercizi per risolvere questo problema. Potrai svolgerli direttamente a casa tua.

Nella nostra società, generalmente, il termine ‘cervicale’ viene associato ad un problema di rigidità della parte superiore del collo, che causa inevitabilmente mal di testa, formicolio, dolore alle tempie e, nei casi più gravi, problemi alla vista e all’udito. A fronte di questo fastidio, ci si può affidare ad un’alimentazione particolare e ad esercizi specifici che hanno l’obiettivo di sciogliere la muscolatura contratta.

Nel prossimo paragrafo parleremo dei movimenti più efficaci contro la cervicale, ma prima facciamo riferimento agli alimenti adatti a contrastarla. Prima di tutto, ottimi contro il suddetto problema, sono i carciofi e l’ortica, i quali si possono inserire nell’alimentazione attraverso tisane, oppure ricette saporite. Oltre a questo, buona abitudine potrebbe essere quella di condire le pietanze con della curcuma, spezia famosa per le sue proprietà antinfiammatorie.

Se l’alimentazione non funziona, si possono utilizzare delle pomate specifiche: ottime sono le creme che contengono la Boswellia – efficace contro i dolori delle ossa e dei muscoli – e l’Artiglio di Diavolo (o la classica Arnica), anch’esso molto efficace contro le contratture. Veniamo quindi agli esercizi specifici.

Cervicale: esercizi specifici per contrastarla

Per chiunque soffra di cervicale, sarebbe buona abitudine ripetere i seguenti esercizi al mattino, tutti i giorni, per 5 minuti. Prima di tutto, sedetevi con la schiena dritta e flettete il collo a destra e sinistra. Fate l’esercizio lentamente, facendo attenzione a non forzare eccessivamente il movimento (consigliamo massimo 8 ripetizioni totali, non di più). Successivamente, flettete il collo a destra (dovrete poi ripetere l’operazione anche a sinistra), appoggiate la mano destra sulla spalla sinistra e – molto delicatamente – fate pressione verso il basso. Questo esercizio scioglierà il collo e il muscolo del trapezio.

A questo punto, roteate il collo prima in senso orario e poi antiorario, ripetendo il movimento per 5 volte per verso (totale 10). Tutti gli esercizi vanno svolti mantenendo la schiena dritta e le spalle bene aperte. Infine, l’ultimo esercizio, consiste nel flettere il collo prima verso il basso e poi verso l’alto, ripetendo il movimento per 8 volte totali. Questi esercizi sono funzionali per la cervicale e consentono ai muscoli di sciogliersi, il principale motivo di questa patologia infatti risiede in un irrigidimento che provoca – inevitabilmente – delle contratture dolorose.