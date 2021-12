Gli integratori di cannella sono molto utili, ma quantità eccessive possono essere dannose. Ecco la dose da non superare per non avere problemi al fegato

La cannella è uno degli ingredienti più diffusi nella cucina italiana. Il suo utilizzo è variegato e spesso possiamo trovalo in numerosi piatti e contenente in buonissime tisane. Il suo ruolo, infatti, è quello di aromatizzare il piatto, rendendolo più invitante e gustoso.

Ma la cannella non è semplicemente un ingrediente utilizzato per insaporire i piatti. Molte persone, infatti, assumono integratori di cannella con lo scopo di tenere a bada la glicemia. Gli integratori a base di questa spezia, contengono infatti quantità concentrate di principi attivi, ma non bisogna esagerare. Ecco la dose da non superare per non aver problemi al fegato.

Integratori di cannella: ecco la dose da non superare per non avere problemi al fegato

Gli integratori di cannella sono indicati per quelle persone che soffrono di glicemia alta; tuttavia, è importante conoscere le dosi da non superare e i principi attivi presenti. In particolare, è utile parlare della Cumarina, principio attivo presente negli integratori di cannella che, se assunte in quantità eccessive, potrebbe essere dannosa per il fegato.

La Cumarina, infatti, è un composto che potenzialmente tossico per il fegato. Si tratta di un composto aromatico che si trova nella cannella. A seconda delle varietà (come quella di Ceylon o quelle di Cina e Indonesia) la possiamo trovare in dosi differenti all’interno della cannella.

Chi utilizza regolarmente integratori di cannella deve sapere che i ricercatori hanno consigliato di non superare una certa dose giornaliera. Una persona non deve infatti assumere più di 0,1mg di cumarina al giorno per kg di peso corporeo, ovvero 6mg per una persona che pesa circa 60kg.

Tuttavia, se si utilizzano dosi a base di cannella cinese, si potrebbe arrivare ad assumere da 3 a 24mg di cumarina. Questo vuol dire, quindi, che una persona di 60kg potrebbe arrivare ad assumere fino a 4 volte la dose massima di Cumarina raccomandata.

L’ANSES (Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria) ha parlato di un reale rischio di overdose di Cumarina. Proprio per questo, infatti, sono state riportate più di 114 segnalazioni. In questi casi si parla di disturbi digestivi (circa nel 40% delle persone), ma a dosi più elevate ci sono stati anche casi di gravi danni epatici.

Il consiglio, dunque, è quello di acquistare prodotti meno concentrati e di farne assolutamente a meno se si soffre di malattie al fegato.