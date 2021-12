Anticipazioni di Doc 2. Finalmente ritorna la serie tv più amata dagli italiani. Ecco cosa succederà nella prossima stagione

I telespettatori italiani non vedono l’ora che la serie tv più amata, Doc – Nelle tue mani, ritorni nel piccolo schermo con le magnifiche storie dei personaggi che si sviluppano tra le corsie del Policlinico Ambrosiano di Milano. Un appuntamento che potrebbe essere sempre più vicino.

La serie tv con Luca Argentero, infatti, è quasi pronta a tornare e i telespettatori non vedono l’ora. Per ora non si sa molto di quella che sarà la nuova stagione, ma possiamo fornirvi alcune anticipazioni di Doc 2. Il protagonista, infatti, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla fiction targata Rai.

Anticipazioni di Doc 2, ecco cos’ha detto Luca Argentero

La nuova, attesissima, stagione di Doc – Nelle tue mani, partirà il 13 gennaio 2022. Ad oggi ci sono ben poche certezze, tuttavia a dare alcune anticipazioni di Doc 2 è stato lo stesso, apprezzatissimo, protagonista: Luca Argentero.

LEGGI ANCHE –> AMORE: ECCO LE BUONE ABITUDINI DI COPPIA DA AVERE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore torinese ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su quella che sarà la nuova stagione della fiction. Secondo il protagonista, il livello della narrazione della serie “è altissimo” e le storie “sono pazzesche”.

Argentero ha ammesso che c’è ancora un po’ d’ansia di prestazione per quella che sarà una stagione incredibile. La seconda stagione, secondo l’attore, è sempre quella più difficile, perché si parte con delle attese molto alte e il rischio è quello di deludere le aspettative. Inoltre, ha affermato che è prevista una terza stagione.

Nonostante si conosca ben poco della seconda stagione, le anticipazioni di Doc 2, ci forniscono alcune informazioni sui nuovi episodi del 2022. Il dottor Fanti è innamorato della ex moglie Agnese, che però ha deciso di lasciar andare.

Con Giulia Giordano, con il quale il medico ha avuto una relazione, sembra essere finita definitivamente. Dopo aver perso la memoria, infatti, sembra che anche i sentimenti per la dottoressa siano svaniti nel nulla.

Ma le anticipazioni parlano di un possibile ritorno della ex moglie. Fanti tiene a lei ancora tantissimo e non riesce a smettere di “idealizzare la ex moglie”. Di conseguenza, lascerà aperta la possibilità di un possibile ritorno, in una lotta continua con il proprio passato.

Come già anticipato, in Doc 2 si parlerà di Covid. Luca Argentero ha specificato che non ci saranno mascherine e tamponi in scena, ma il contesto sarà quello di uno scenario post Covid. “Ci concentriamo sulle conseguenze nel lungo periodo che il Covid lascia a livello emotivo” ha concluso l’attore.

LEGGI ANCHE –> TEST: QUAL È LA TUA REAZIONE AD UNA PORTA CHIUSA? ECCO COSA RIVELA

Dunque, le attese sono moltissime e i telespettatori non vedono l’ora di immergersi nelle avvincenti storie di Doc 2. Non ci resta che attendere il 13 gennaio 2022 e sperare che le aspettative non vengano deluse.