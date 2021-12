Si è appena conclusa la prima stagione della serie tv Blanca. Si farà la seconda stagione? Ecco le parole del produttore.

E’ andata in onda proprio ieri sera – 21 dicembre 2021 – l’ultima puntata della prima stagione di Blanca, il prodotto Lux Vide e Rai Fiction che vede protagonista la talentuosissima Mariachiara Giannetta. L’attrice, che questa volta veste il ruolo di una detective non vedente, ha ricevuto dei feedback molto positivi dal pubblico italiano. La produzione infatti, ha confermato la realizzazione di una seconda stagione, anche perché ogni puntata è riuscita a conquistarsi una media di 5 milioni di telespettatori ad episodio. Bellissima notizia quindi, per tutti coloro che si sono appassionati alle avventure di Blanca, Linguori e soprattutto del bellissimo Linneo. Facciamo quindi un passo indietro, vi ricorderemo dove ci siamo lasciati, facendo un riassunto degli ultimi due avvincenti episodi di questa prima stagione della fiction.

Blanca – Puntata del 21 dicembre

Il primo episodio dell’ultima puntata si apre con un nuovo caso: Carmine Russo, padre di Sebastiano, è morto. Parte così l’indagine in Commissariato per capire chi possa essere l’assassino dell’uomo. Nel frattempo Blanca è sempre più succube della trappola architettata da Nanni, il quale è sempre più determinato a perseguire il suo obiettivo di vendetta. Come se non bastasse, le condizioni di salute di Blanca peggiorano sempre di più: il rischio è che la ragazza perda anche l’udito. I problemi per la giovane detective non finiscono qui: nel secondo episodio verrà alla luce una verità sconcertante.

Il secondo episodio si apre con una scoperta sconvolgente: Nanni in realtà è Sebastiano, l’ex ragazzo della sorella di Blanca, accusato del suo omicidio. Si spiega così il desiderio di vendetta del ragazzo nei confronti della detective, la quale lo accusò all’epoca di aver tolto la vita alla sorella minore. In realtà, la verità è molto diversa. Sebastiano si rivela innocente e, ad un passo dal raggiungimento del suo obiettivo, rivela alla polizia il nascondiglio dove aveva legato Blanca.

Inoltre, la detective riesce a ricollegare gli eventi accaduti anni prima: ad uccidere la sorella e anche lo stesso padre di Sebastiano, è stato nientepopodimeno che suo zio! Egli, ossessionato dalla sorella della detective, non riuscì ad accettarne il rifiuto e così la uccise. Un colpo di scena sconvolgente che accompagna i telespettatori alla fine della prima stagione, ma cosa succederà a questo punto? Per scoprirlo dobbiamo aspettare la realizzazione della seconda stagione.