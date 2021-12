Ecco un nuovo test visivo che dovrai “tenere d’occhio”: quali animali vedi sotto il codice a barre? Solo il 2% ci riesce in poco tempo

Sei pronto per un divertente test visivo? Nella prova di oggi vogliamo proporti una sfida che solo in pochi riescono a superare. Come ogni giorno, infatti, sul nostro sito proponiamo quiz, test e enigmi utili per tenere allenata la propria mente e mettere a dura prova le proprie abilità.

Nel test di oggi dovrai fare affidamento alle tue abilità visive e alla tua…velocità. Sì, perché per risolvere la prova avrai un limite di tempo. Sei pronto a partire? Quali animali vedi sotto il codice a barre? Attenzione, avrai a disposizione solo 15 secondi.

Che animale vedi sotto il codice a barre? Risolvi il test in soli 15 secondi

Ebbene sì, oggi vogliamo davvero andare oltre e mettere alla prova le tue capacità aumentando un po’ il livello. Guarda l’immagine che abbiamo inserito in alto e rispondi: quali animali vedi sotto il codice a barre? Hai solo 15 secondi per pensarci e fornire la soluzione all’enigma.

Inutile dire che un test così divertente ha scatenato sul web un grande numero sfide tra gli utenti che si sono detti capaci di risolverlo. In realtà, solo il 2% circa riesce a risolvere questo test in così poco tempo. Tu riuscirai ad essere uno di quella piccolissima percentuale di vincitori?

Nonostante la sua complessità (15 secondi sono davvero pochi per risolvere questo test), in tanti si sono voluti cimentare nella risoluzione di questa prova. Dopo un primo sguardo, infatti, risulta essere davvero complicato individuare gli animali sotto il codice a barre. Tutte quelle linee fanno sì che si crei una vera e propria illusione ottica capace di fuorviare chi ci prova.

Si tratta di una vera e propria impresa che richiedere ottime capacità visive, tanta pazienza e una notevole velocità nel dare la risposta prima dello scadere del tempo. Il consiglio che possiamo darti, quindi, è di raccogliere tutta la concentrazione possibile e, una volta pronto, avviare il cronometro e partire.

Arrivato a questo punto, avrai sicuramente fornito la soluzione al test, ma ce l’hai fatta prima dello scadere del tempo? In ogni caso, siamo pronti a comunicarti la soluzione: sotto al codice a barre si nasconde una gatto stilizzato.