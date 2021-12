Studi dimostrano che mangiare tre noci al giorno fa bene alla salute dell’intestino e protegge da infarti e ictus.

Le noci sono un alimento tipico della dieta mediterranea. Fanno molto bene alla salute. Contengono molti grassi insaturi e dalle proprietà nutrienti. Esistono sia sgusciate che non. Quelle a guscio per legge, come altri prodotti italiani, devono riportare la provenienza sull’etichetta. Quelle sgusciate no.

Le noci, inoltre, alla salute del sistema nervoso, dell’intestino e del cuore. Ricche di sostanze nutritive, che lavorano in modo sinergico, sono preposte ad azione: antinfiammatoria, antiossidante e antitumorale.

Secondo un nuovo studio, infatti, consumare noci quotidianamente promuove la crescita di un’equilibrata flora batterica intestinale e questo apporta benefici all’apparato cardiovascolare, diminuendo il rischio di infarti e ictus.

Sono molto impiegate in cucina per ricette sane e sfiziose. Indicate anche per ottimi spuntini tra una pausa e l’altra. Sicuramente sono meglio di uno snack!

Mangiare tre noci al giorno fa bene: ricerca e consigli utili

Per la ricerca sono state coinvolte 142 persone obese ed in sovrappeso (30-65 anni di età). I partecipanti hanno prima seguito una dieta americana, per due settimane. Per altre sei, invece, hanno seguito tre regimi alimentari differenti.

Rispetto alla dieta iniziale, una di quelle distinte prevedeva l’assunzione dell’ALA: acido linolenico contenuto nelle noci. Un’altra, invece, prevedeva solo il consumo di noci intere.

I ricercatori, una volta finita la dieta, hanno studiato ed analizzato i batteri presenti nel tratto intestinale dei partecipanti. I risultati pubblicati sul “Journal of Nutrition” dimostrano che il regime alimentare relativo al loro consumo ha favorito la comparsa di batteri intestinali.

I batteri generano metaboliti che risultano poi utili per il benessere dell’organismo. Con le altre due diete, invece, non è avvenuto lo stesso. Tenete a mente questi consigli e scoprite se per voi sono efficaci come dicono.