Se hai una vecchia spugna per lavare i piatti non buttarla. In questo articolo vogliamo mostrarti il motivo per cui dovresti tagliare un angolo della spugna. Ti garantiamo che sarà molto utile. D’altronde, sono uno strumento che utilizziamo ogni giorno, per cui imparare qualche trucco non potrà che essere utile.

La spugna che utilizziamo per lavare i piatti, infatti, viene utilizzata più di quanto si dovrebbe. Secondo alcuni studi, infatti, la spugna che di solito usiamo per lavare i piatti, se utilizzata ogni giorno, andrebbe gettata e sostituita almeno una volta a settimana. In questo articolo ti spieghiamo perché dovresti tagliare un angolo della spugna.

Spugna per lavare i piatti: ecco perché dovresti tagliare un angolo della spugna

Le spugne sono tra quegli utensili che più difficilmente mancano in una casa. Tuttavia, anche se queste vengono igienizzate, è difficile che possano risultare efficacemente sterilizzate. I batteri, infatti, trovano nelle spugne un’ambiente eccellente in cui poter proliferare.

Tuttavia, sostituire le spugne ogni settimana potrebbe rappresentare una scelta poco ecologica e alquanto dispendiosa. Esiste un modo quindi per allungare la vita della spugna? Il nostro consiglio è quella di cambiarla una volta al mese. Inoltre, ti mostriamo perché dovresti tagliare un angolo della spugna.

Se avete una spugna che utilizzate da un po’ di tempo, e vi sembra che sia giunta alla sua massima durata, provate questo trucco. Prendete quindi la spugna, tagliate uno dei suoi quattro angoli e rifinitelo in modo che risulti abbastanza delineato.

Questo taglio servirà a rendere riconoscibile la spugna dalle altre e, quindi, utilizzarla solo in quei casi di estremo bisogno. Ad esempio, possiamo utilizzare la spugna consumata quando abbiamo intenzione di pulire superfici abbastanza sporche. In questo modo non “sprecheremo” le spugne più nuove, le quali potranno essere dedicate esclusivamente al lavaggio dei piatti e, indirettamente, avranno una vita più lunga.

Un altro consiglio importante, riguardo l’utilizzo delle spugne molto consumate, è quello di riporle lontano da quelle nuove. In questo modo eviterete che i batteri presenti sulla vecchia spugna prolifichino anche su quelle nuove, infettandole.