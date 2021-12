Ipertensione: ecco cosa dovresti mangiare ogni giorno per abbassarla

Vediamo meglio insieme che cosa è consigliabile mangiare per chi soffre di pressione alta per cercare di abbassarla.

Molte persone in Italia hanno questo problema dell’ipertensione, sia più grandi di età che più piccole.

Ma, stando ad un recente studio, c’è un’alimento che è bene mangiare ogni giorno per avere un buon livello.

LEGGI ANCHE —> Amore: ecco le buone abitudini di coppia da avere prima di andare a dormire

Iniziamo con il dire che alcuni alimenti sono veramente in grado di assestare questo problema nel giro di poche ore, circa 24.

Ipertensione: ecco cosa è consigliato mangiare tutti i giorni

Ovviamente facciamo sempre presente che se prendete dei medicinali dove assolutamente seguire quello che vi ha prescritto il vostro medico curante per la vostra salute, questi sono solamente alcuni rimedi naturali.

Come sappiamo la pressione alta è un rischio silenzioso che ci può portare all’infarto o anche all’ictus.

E’ sempre bene avere poi uno stile di vita sano e regolare e mangiare in modo equilibrato la frutta e la verdura.

LEGGI ANCHE —> Dormire: 8 cose che accadono e che non sai, incredibile

Ma alcuni cibi, in base ad un recente studio hanno dimostrato che sono nettamente consigliati per abbassare la pressione, ed anche in poco tempo perchè si parla di solamente 24 ore.

Vengono consigliate quindi le verdure a foglia verde, che hanno una grande quantità di nitrati, come ad esempio, il finocchio, il cavolo, la lattuga, gli spinaci e la bietola.

Possiamo poi mangiare anche delle ottime zuppe invernali che ci aiutano anche a saziarci e non sono eccessivamente caloriche.

Un’altro ottimo consiglio è mangiare i cibi integrali, ed evitare quelli troppo lavorati o processati.

Facciamo presente poi che le banane ed il kiwi, tra la frutta, sono quelle che hanno le maggiori potenzialità di abbassare la pressione, ma anche il succo di barbabietola è un’ottimo alleato.

Anche mangiare lenticchie e legumi vari, sono un’ottima fonte di proteine ed hanno lo stesso scopo.

E’ assolutamente poi sempre consigliato di bere poco alcol che oltre ad avere ripercussioni sulla pressione, può causare anche altri problemi.

Vi ripetiamo poi nuovamente di sentire sempre il vostro medico curante prima di qualsiasi cambio nella vostra alimentazione.