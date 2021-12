Risolvi questo difficile rompicapo e metti alla prova le tue abilità. Sai indicare cosa c’è di strano nella foto? In pochi ci riescono

Ecco a voi un nuovo divertentissimo rompicapo che metterà alla prova le tue abilità. Proseguono, infatti, i nostri giochi e test che stimolano la tua curiosità e tengono allenati la mente e le capacità logico-deduttive. Dovrai infatti utilizzare tutte le tue capacità per risolvere questa prova.

Sono numerosi, infatti, i test e quiz presenti sul nostro sito con cui potrai divertirti e occupare il tuo tempo libero. Se vuoi stimolare la mente e tenere allenate le tue capacità di logica, risolvi questo divertente rompicapo e rispondi a questa domanda: cosa c’è di strano nella foto? In pochissimi riescono a dare la giusta soluzione.

Cosa c’è di strano nella foto? Risolvi il rompicapo

Cosa c’è di meglio nel tenere allenata la propria mente, impegnandosi con test di logica da risolvere in poco tempo? Come ogni giorno, ti proponiamo un nuovo rompicapo che dovrai risolvere con le tue sole capacità logico-deduttive. Ci riuscirai?

Per risolvere il rompicapo di oggi, dovrai indicare cosa c’è di strano nella foto che abbiamo inserito in alto. Utilizza tutte le tue abilità per individuare cosa c’è di strano e risolvere con successo il rompicapo. Puoi sfidare i tuoi amici per stabilire chi è stato il più bravo e il più veloce.

Sul web, infatti, la sfida è iniziata ormai da tempo e gli internauti stanno mettendo alla prova tutte le loro capacità. C’è chi riesce a risolvere il rompicapo in poco tempo e chi, invece, getta la spugna chiedendo subito la soluzione dell’enigma.

Nell’immagine proposta, è raffigurata una scena apparentemente normale: c’è una bella casetta in campagna immersa in un paesaggio tra il verde degli alberi e la maestosità delle colline. Il camino fumante riscalda gli abitanti della casa, mentre fuori un vento vivace scuote i rami e le foglie degli alberi.

Riesci ad indicare cosa c’è di strano nella foto? Se non trovi nulla e non sai davvero da dove iniziare, allora ti diamo un suggerimento che, probabilmente, ti avvicinerà di molto alla soluzione: guardate con attenzione la canna fumaria del camino e poi concentrate il vostro sguardo sugli alberi. Notate qualcosa di strano?

Arrivati a questo punto non possiamo fare altro che fornirvi la soluzione, evidenziando cioè che c’è di strano nella foto. Confrontate la vostra risposta con quella che è la soluzione definitiva al rompicapo.

Visto? Se avete seguito attentamente l’indizio precedente, avrete sicuramente notato che ciò che c’è di strano nella foto è proprio il vento. Se, i rami degli alberi vengono mossi dal vento che soffia verso sinistra, il fumo della casa va verso destra. Strano vero?