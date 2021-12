Una vita: Marcos confessa tutto a Felicia

Una Vita anticipazioni, Marcos confessa tutto a Felicia: ecco cosa succede ai Bacigalupe, nuovi personaggi recentemente aggiunti alla serie.

Mentre in Spagna la soap si è conclusa, in Italia continua la trasmissione delle appassionanti vicende che vedono come protagonisti gli abitanti di Acacias. Genoveva continua ad avere sospetti su Felipe, credendo che in realtà il marito abbia recuperato i ricordi persi dopo il coma; Liberto è sempre più contrariato dalla situazione, così come Ramon, minacciato dalla donna.

Nel frattempo, i problemi nel quartiere non mancano e anche i Bacigalupe hanno le loro preoccupazioni; a quanto pare, stando alle anticipazioni, Marcos confesserà tutti i suoi segreti alla moglie Felicia, sempre più preoccupata per gli atteggiamenti del marito.

Una Vita anticipazioni, Marcos confessa tutta la verità a Felicia

Ormai da diverse puntate Marcos e sua figlia Anabel hanno fatto il loro esordio ad Acacias; i due, di ritorno dal Messico, hanno subito dato vita ad una serie di trame, concretizzatesi nel matrimonio di Marcos con Felicia e della frequentazione della giovane figlia col nipote degli Olmedo, Miguel.

Come abbiamo visto, Marcos ha lasciato diverse questioni in sospeso oltreoceano; a quanto pare, ha avuto un controverso rapporto con un illustre esponente della società messicana, Salustiano Quesada, che ora pretende dei soldi dal nuovo marito di Felicia.

Per riscuotere il presunto debole, don Salustiano ha mandato in Spagna i suoi due figli, Aurelio e Natalia Quesada; i due sono pronti a farla pagare ai Bacigalupe, e mentre Aurelio ha già avuto degli scontri con Marcos, Natalia cerca di mettersi in mezzo tra Anabel e Miguel, cercando anche di sedurre Antonito.

Stando alle anticipazioni che giungono per le prossime puntate della serie, la faccenda si farà seria per la famiglia proveniente dal Messico; Felicia, notando lo strano comportamento del marito da quando i Quesada hanno messo piede nel quartiere, capisce che Marcos le nasconde qualcosa e c’è molto di più rispetto a dei semplici dissapori tra famiglie.

Per questo, insisterà nel chiedere spiegazioni al marito e farà si che questo gli confessi tutta quanta la verità; cedendo, Marcos farà dunque chiarezza con Felicia sul vero rapporto che lo lega alla famiglia Quesada.

Intanto, Aurelio si fa sempre minaccioso non soltanto verso Anabel (con cui sembra avere un conto in sospeso risalente all’infanzia trascorsa in Messico) ma anche verso Miguel, con cui ha avuto un duro scontro durante la festa organizzata da Marcos e Felicia per festeggiare le loro nozze.

Il giovane Olmedo non ha esitato nel difendere Anabel, ma apparirà sempre più preoccupato dalla situazione; per questo, Marcos si troverà anche a dover tranquillizzare il ragazzo, invaghito di sua figlia. Quale sarà il misterioso legame che lega il Bacigalupe alla famiglia Quesada?