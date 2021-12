Vediamo insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento di oggi della nostra amata soap opera turca, specialmente tra Eda e Serkan.

Anche oggi, 22 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love id in the air, dove la storia d’amore principale è quella tra la bella paesaggista e l’imprenditore della ArtLife.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo dopo il dolcissimo bacio che si sono scambiati nella giornata di ieri.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Marcos confessa tutto a Felicia

Iniziamo con il dire che il bellissimo Serkan è rimasto senza parole quando ha incontrato nuovamente la sua amata Eda.

Love is in the air: Eda ci ripensa su Serkan

Anche perchè non immaginava assolutamente di ritrovarla in quel posto, e dopo la fine complicata della loro relazione sta facendo veramente di tutto per cercare di riconquistarla.

Di recente, dopo una lite molto focosa tra i due, e dopo le successive scuse perchè era nata tutto da una incomprensione, Eda decide di lasciarsi andare per una volta e bacia in modo appassionato il suo amato Serkan.

Ovviamente, in questo modo, Eda non ha più modo di dire che non è assolutamente attratta dal bel imprenditore.

LEGGI ANCHE —> Ipertensione: ecco cosa dovresti mangiare ogni giorno per abbassarla

Ma la giovane si sente in contrasto, perchè sa che l’uomo non è a conoscenza che la piccola Kiraz è sua figlia e non ha idea di come potrebbe reagire alla notizia.

Così, nell’incertezza inizia a fare dei piccoli passi, ma per tornare indietro, chiedendo a Serkan di non corteggiarla.

Eda, infatti pensa che in questo momento non si potrebbe impegnare al cento per cento in una relazione perchè per il Bolat prima viene sempre la sua carriera professionale.

Staremo a vedere se il noto imprenditore riuscirà a far cambiare idea alla sua amata paesaggista, ma non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda su Canale 5 alle 16.55 circa.