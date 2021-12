L’ormai ex dama del partnerre femminile – Isabella Ricci – ha condivso sui social un pensiero magico. Eccola felice ed innamorata!

E pensare che questo percorso era nato per caso, dopo l’esternazione di una lamentela di Isabella in compagnia dei suoi amici, con i quali la dama aveva condiviso la volontà di innamorarsi. Ed ecco che Isabella Ricci, alla fine della scorsa edizione, fece il suo debutto negli studi di Uomini e Donne, conquistando immediatamente il pubblico a casa. La sua eleganza, il suo charme e la sua diplomazia non passarono inosservati ai telespettatori, alla conduttrice e agli opinionisti.

Poi arrivò la diatriba con la star del programma – Gemma Galgani – la quale rese il suo percorso sentimentale molto più complicato. Con la dama torinese si schierarono anche Armando Incarnato, Ida Platano e Gianni Sperti, i quali improvvisamente cominciarono ad avere dubbi sulla veridicità di Isabella.

L’ex modella però decise di non arrendersi, nonostante ad ogni intervento venisse massacrata dai rivali. Accusata di essere glaciale e di non avere sentimenti, alla fine Isabella ha dimostrato che di calore e amore ne aveva parecchio ed è così che, proprio come quando esordì nel Trono Over, la Ricci ha fatto un’uscita da vera Queen del programma. Oggi, l’ormai ex dama del parterre si sta preparando a festeggiare il Natale in compagnia del suo Fabio.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Isabella Ricci lascia il programma ma prima l’ultima stoccata

Isabella Ricci – Il Natale all’insegna dell’amore

Ed eccola la bellissima Isabella Ricci durante la scelta che ha commosso l’intero studio. La sua conoscenza è stata lineare, logica, calma, equilibrata e soprattutto costruttiva. Alla fine l’amore è arrivato, si è sviluppato piano piano. Il cuore della dama si è aperto a Fabio, con il quale il percorso è finito nell’emozione con le lacrime agli occhi. “Credo proprio che quest’anno […] sarà una festa stupenda perché è da diverso tempo che non ho qualcuno al mio fianco […] di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici. Il Natale più bello? Quello che sta arrivando”.

LEGGI ANCHE —> Isabella Ricci: non crederai mai che lavoro fa nella vita di tutti i giorni

E riguardo alla diatriba con Gemma: “Risulterebbe falso fare un regalo a qualcuno con cui non andrei neanche a prendere un caffè. Non porto rancore e non ho nulla contro di loro, semplicemente non siamo compatibili e per me sarebbe faticoso relazionarmi con loro” (in riferimento a Gemma e Ida). Insomma, Isabella non si è smentita. Del resto, con grande classe ed eleganza, la battaglia l’ha vinta lei. Ha vinto l’amore.