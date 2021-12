Gabriel Garko, il compagno si preoccupa, ecco il motivo

Gabriel Garko, l’ex-compagno dell’attore sembra essere molto preoccupato per lui: ecco il motivo e cosa succede a Gabriel.

Sono passati ormai diversi anni da quando un giovane Gabriel Garko si faceva strada nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi e come ballerino di Scherzi a parte; da lì ha fatto tantissima strada, tanto da diventare un celebre attore di serie televisive, noto per i suoi ruoli da “cattivo”.

Il suo fascino e la sua bellezza l’hanno fatto subito diventare un sex symbol, ma per tanto tempo Garko si è costruito un personaggio che via via gli è andato stretto; a quasi 50 anni e più lontano dai riflettori, l’attore ha fatto coming out e si vive i suoi amori allo scoperto.

Un suo ex-compagno però sembra essere ora molto preoccupato per lui; ecco cosa succede all’attore torinese e perché c’è questa preoccupazione.

Gabriel Garko, ex-compagno preoccupato per lui

A quanto pare Gabriele Rossi, ex-compagno di Gabriel Garko, è veramente preoccupato per il torinese; l’attore 33enne è rimasto in buonissimi rapporti con Garko e, mentre è impegnato ormai da due anni col vincitore di X-Factor 2017, Lorenzo Licitra (col quale convive), continua a preoccuparsi per il 49enne.

Secondo lui, come rivelato a Nuovo, Garko è piuttosto in ansia; oltre a svelare il malessere dell’attore, ne ha anche spiegato i motivi. “Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo e questo gli crea ansia“ spiega Gabriele al settimanale.

A quanto pare quindi l’attore torinese soffre molto il fatto di essere stato messo da parte; Rossi gli esprime tutto il suo sostegno, dedicandogli parole piene d’affetto. “Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”.

Ormai l’ultima apparizione cinematografica di Garko risale al 2017, in Lazarat Burning; in quell’anno ha anche avuto un breve cameo in una delle serie che lo ha presentato al grande pubblico e lanciato nel mondo dello spettacolo, Il bello delle donne. Al momento, avrebbe in ballo alcuni spettacoli teatrali, ma a quanto pare le scene gli mancano tantissimo e soffre di non poter tornare sul set.

Anche Rossi ha affrontato nella sua vita un periodo piuttosto buio in ambito lavorativo, e secondo lui le cause si possono trovare nella sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

L’attacco contro il reality show di Alfonso Signorini è pesante: “Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction ‘Solo per amore’” confessa Rossi.

L’attore aggiunge che, una volta che “le alte sfere” effettuano la convocazione, non si può più dire di no. “L’ho pagato sulla mia pelle” conclude al settimanale. Garko riuscirà ad alzarsi come fatto dal suo ex-compagno?