Ancora un nuovo problema per Giancarlo Magalli. Non c’è pace per il presentatore della Rai, che adesso potrebbe trovarsi senza lavoro

Sicuramente Giancarlo Magalli ha attraversato periodi più semplici. Nelle ultime settimane, infatti, il presentatore della Rai (volto storico di Rai 2) ha dovuto affrontare diversi problemi e ostacoli che lo hanno portato a mettersi sulla difensiva.

Oggi spunta un nuovo problema per Giancarlo Magalli e il suo nuovo programma che va in onda su Rai 2. Dopo la batosta ricevuta dopo la querela di Adriana Volpe, infatti, continua il momento no per il famoso conduttore, che ora dovrà fare i conti con i bassi ascolti del suo nuovo programma.

Nuovo problema per Giancarlo Magalli: il suo nuovo show rischia di chiudere

Dopo la sconfitta in tribunale, c’è un nuovo problema per Giancarlo Magalli. La Rai, infatti, ha deciso di eliminare dal palinsesto “Una parola di troppo”, il nuovo programma dell’ex presentatore tv, in onda su Rai 2. A dare la notizia è stato il sito Dagospia, che annuncia come il 24 dicembre sarà l’ultima puntata del programma.

I risultati degli ascolti, a quanto pare, si sono rivelati deludenti. Lo share ha oscillato dal 3 al 4% e, dunque, si è deciso di interrompere quello che si è rivelato un vero e proprio flop. Nell’anno nuovo, dunque, Una parola di troppo non sarà più presente nei palinsesti Rai.

L’avventura di Giancarlo Magalli con il suo storico programma, I Fatti Vostri, era finita lo scorso maggio. Il presentatore si era detto, infatti, convinto di voler intraprendere una nuova avventura lavorativa e ha passato le redini a Salvo Sottile e Anna Falchi, i quali stanno ottenendo un discreto successo.

Continua, dunque, il momento no per Giancarlo Magalli. Proprio in questi giorni, infatti, il Tribunale di Milano ha emanato una condanna per il presentatore per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. La vicenda riguarda un’intervista del 2017 sul settimanale “Chi”.

Magalli dovrà quindi risarcire i danni procurati alla nuova opinionista del Grande Fratello Vip, pagando circa 14.000 euro di multa. Ma la contesa legale non è finita qui: a metà aprile, infatti, è fissata la prossima udienza.

Sotto osservazione, in questo caso, le dichiarazioni di Magalli durante una puntata de I Fatti Vostri risalente al 2017. La Volpe, intanto, ha dichiarato davanti al giudice d non aver mai chiesto o ricevuto favoritismi sessuali durante tutta la sua carriera.