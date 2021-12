Alessandro Basciano lo ricordate a Uomini e Donne? E’ un’altra persona

Alessandro Basciano, ve lo ricordate a Uomini e Donne? E’ completamente un’altra persona da oggi, da non credere.

Dopo l’uscita a sorpresa di Alex Belli tra le braccia della moglie Delia Duran, un altro personaggio pronto a fare scintille è entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip: si tratta di Alessandro Basciano, che quasi sicuramente sarà protagonista di gossip all’interno della casa.

Già prima di entrare, Signorini ha fatto esplicitamente capire come Basciano fosse interessato a Soleil e Sophie, nonostante quest’ultima sia comunque legata a Gianmaria Antinolfi; alle due si è aggiunta poi Jessica, che a quanto pare non è indifferente all’imprenditore.

Ma vi ricordate di Basciano ai tempi di Uomini e Donne, quando si è presentato al dating show di Maria De Filippi come corteggiare? Rispetto ad oggi completamente un’altra persona.

Alessandro Basciano, ve lo ricordate a Uomini e Donne? Ecco il cambiamento del nuovo latin lover del GF Vip

Lo scorso anno, abbiamo già avuto modo di vedere Basciano protagonista in un reality show; ha infatti partecipato a Temptation Island, dove si è avvicinato molto a Valeria nonostante sia poi uscito dal programma da single.

A distanza di mesi, di nuovo una grande occasione per lui: la proposta di entrare nella casa è arrivata al momento giusto, anche se ha scatenato la gelosia proprio di Alex Belli. Recentemente, l’attore lo ha attaccato definendolo una sua “copia” (con tanto di stesse iniziali), nonché un tentatore di basso livello; in diretta, Basciano ha risposto consigliando a Belli di pensare a sua moglie più che a lui.

In queste settimane di casa lo abbia visto vicinissimo sia a Soleil che a Sophie, ma ad esempio anche a Jessica; la prima pare essersi tirata fuori dalla contesa amorosa, mentre Sophie e Jessica sono più coinvolte, specie quest’ultima.

Le due hanno avuto modo di confidarsi tra di loro, anche se Sophie oltre a rivelare le confessioni della principessa a Basciano, ha anche dormito insieme a lui; un atteggiamento che non soltanto ha infastidito Gianmaria, ma che ha mandato anche Jessica su tutte le furie.

Ai tempi del programma di Maria De Filippi, Basciano si è presentato in studio per corteggiare Giulia Quattrociocche; in studio fu molto criticato, soprattutto per aver portare Giulia in piscina, solamente alla seconda esterna.

Come sappiamo, non è stata lui la scelta dell’allora tronista; diversi anni sono passati e, guardando indietro, Alessandro ci appare veramente diverso rispetto a come è ora.

Oltre ad aver abbandonato il biondo per un castano scuro, la bocca e le orecchie ci sembrano diverse rispetto a qualche anno fa; che Basciano abbia chiesto aiuto a qualche chirurgo estetico?