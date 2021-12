Martina Stella l’abitino rosso mette tutto in mostra e stende i follower

Martina Stella, l’abitino rosso a tema natalizio mette tutto in mostra: questo nuovo scatto stende completamente i suoi follower.

Toscana classe ’84, Martina Stella ha esordito giovanissima nel mondo del cinema, diventando sin da subito una delle attrici più promettenti e soprattutto affascinanti del panorama del nostro paese.

A 17 anni si trasferisce, poco più che adolescente, a Roma, dove inizia una carriera come attrice teatrale al fianco di Giulio Scarpati; da lì a poco arriva anche l’esordio in tv, prendendo parte a fiction come Augusto, Le stagioni del cuore, L’amore e la guerra, nonché al cinema.

Dotato di una bellezza angelica e di una sensualità dirompente, la Stella è ancora oggi, nonostante negli ultimi anni non sia stata presentissima sulle scene, amatissima dal pubblico; la sua sensualità è sempre immensa.

Martina Stella con l’abitino rosso a tema natalizio: tutti i follower stesi dall’attrice

L’ultima volta che abbiamo visto la Stella è stata al cinema, con Lockdown all’italiana, prodotto e diretto da Enrico Vanzina proprio in risposta all’emergenza nata dalla diffusione del COVID-19.

Da sempre contraddistinta da una lunga chioma bionda, Martina a 36 anni (e diventata anche mamma) mostra una maturità sorprendente, condita da una bellezza fuori dal comune.

Il suo viso angelico e il suo corpo mozzafiato le hanno permesso di lasciare tutti senza parole posando senza veli per Playboy e Max; sul suo profilo Instagram però, Martina continua a postare foto che enfatizzano tutta la sua sensualità.

Questa volta l’attrice, prontissima per il Natale, si è mostrata con un abitino rosso cortissimo, che non soltanto lascia scoperte le spalle e la schiena, ma dà ampio respiro anche alle gambe dell’attrice.

Girata di spalle, Martina si mostra nella foto come un sogno con il vestito confezionato da Ludovica Amati; “It’s my favorite time of year” scrive l’attrice nella didascalia, mostrando tantissima passione per il periodo natalizio, il suo preferito in tutto l’anno.

Col nuovo scatto, ha lasciato senza parole tutti i suoi follower, dopo anni ancora una volta stesi dalla sua bellezza mozzafiato; tantissimi i mi piace al post, così come i commenti che fanno capire come il pubblico penda ancora dalle labbra dell’attrice.

“Adesso che ti vedo direi anche il mio” scrive un fan in risposta alla didascalia della Stella, mentre altri si spendono in complimenti molto più sintetici ma esplicativi del loro pensiero. In attesa di rivederla attivamente al cinema e in tv, la bellezza dell’attrice è indiscussa.