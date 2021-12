Uomini e Donne: Marcello Messina risponde alle accuse che gli hanno fatto

Marcello Messina risponde alle accuse che gli sono state fatte. Ecco cosa ha risposto il cavaliere di Uomini e Donne

Parliamo sicuramente di uno dei cavalieri di Uomini e Donne più amati, chiacchierati e discussi di questa nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Del resto, il fatto che si parli tantissimo dei protagonisti del programma è l’ulteriore conferma del successo della bravissima conduttrice.

Dopo alcune polemiche, Marcello Messina risponde alle accuse che gli sono state mosse riguardo la sua omosessualità. A questo proposito dunque, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista in cui ha replicato senza peli sulla lingua.

Dopo le continue critiche e i diffusi pettegolezzi, Marcello Messina risponde alle accuse e si difende con forza. Nonostante la sua brevissima permanenza all’interno del programma, Messina è stato molto apprezzato dal pubblico, soprattutto per la sua scelta di lasciare subito il programma per seguire il suo cuore.

L’uomo ha infatti trovato una persona lontano dagli studi di Uomini e Donne. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato la sua scelta di abbandonare il programma, lanciando numerose accuse. Qualcuno in studio, infatti, aveva lanciato l’ipotesi che l’uomo torinese potesse essere omosessuale.

A questo punto, Messina ha deciso di difendersi dalle accuse e scagliarsi contro l’omofobia e tutte le altre forme di discriminazione. “Sono stanco degli stereotipi – ha spiegato Messina – se un uomo piange non vuol dire che è debole. Non amo molto le discriminazioni.”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è infatti scagliato contro le discriminazioni e ha dichiarato che il dubbio che fosse omosessuale gli era stato rivolto in studio a lui stesso. “Non è che ti piacciono gli uomini? – si è sentito domandare Marcello – Se fosse così e un giorno mi accorgessi di questo non avrei nessun problema”. Tuttavia, Messina ha affermato di non aver apprezzato la domanda: “ è come se fosse stata associata a qualcosa di cui vergognarsi”.

L’uomo ha dichiarato che trova sbagliato e discriminante anche pensare una cosa del genere. L’ex cavaliere ha rivolto un pensiero a chi subisce quotidianamente queste discriminazioni, anche in quei casi in cui un uomo risulta essere più sensibile. Un gesto, quello dell’intervista di Messina, che verrà sicuramente apprezzato da moltissimi.