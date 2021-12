In arrivo la terza stagione de’ L’amica geniale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove ed imperdibili puntate.

Finalmente, la seconda settimana di febbraio 2022, debutterà nelle nostre case l’attesissima terza stagione de’ L’amica geniale, la fiction ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Protagoniste di questa stagione saranno di nuovo Margherita Mazzucco e Gaia Girace, nonostante l’idea iniziale del far passare loro il testimone alle attrici adulte. Alla fine, il nuovo regista – Davide Lucchetti – ha deciso di confermare le giovani interpreti per far percepire al pubblico il cambiamento delle protagoniste nel tempo.

Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni, è rimasto nel team di sceneggiatori e contribuirà alla realizzazione di questa terza serie, affiancando la new entry. Alla fine, la data ufficiale corrisponde all’8 febbraio, le puntate saranno 8, divise in 4 prime serate. L’ultima puntata, salvo cambi di programma, è prevista per il 1 marzo 2022. Ecco qualche anticipazione sulla trama della terza stagione de’ L’amica geniale.

L’amica geniale 3 – Tutto sulle nuove puntate

E dopo aver seguito l’infanzia e l’adolescenza di Elena e Lila, assistiamo ora alle vicende della loro età adulta. Nella nuova serie avremo il piacere di vedere i successi di Elena – ormai diventata scrittrice affermata – e la determinazione di Lila, diventata portavoce della classe operaia. Tuttavia, dietro i successi e le conquiste personali, si nascondono gli intrighi sentimentali: Elena ha due bambine ed un marito facoltoso, ma l’entrata in scena di Nino la metterà in crisi. Alla fine, Lenù cederà e i due diventeranno amanti.

Nel frattempo, anche Lila dovrà affrontare la sua confusione: la giovane donna inizia una relazione con Enzo, il quale nella stagione precedente l’aveva salvata dal matrimonio tossico e violento con Stefano Carracci. Nonostante questo, il feeling e la complicità tra Lila e Michele Solara continua a risultare particolarmente ambigua.

Insomma, battaglie professionali ed intrighi sentimentali saranno il fulcro della terza stagione de’ L’amica geniale. Per scoprire come si svilupperanno nel dettaglio le vicende raccontate da Elena Ferrante, dovremo aspettare l’esordio della fiction previsto per il nuovo anno.