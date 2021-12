Usare troppo gli smartphone è dannoso per la salute. Come insorge il probelma della cervicale? Consigli utili.

Le persone usano gli smartphone per qualsiasi cosa. Leggere, passare del tempo sui social, vedere film o serie tv, impostare la sveglia o usarlo come agenda sono solo alcune delle tante altre cose per cui si usa. Cattura talmente tanto la nostra attenzione che spesso ci alieniamo totalmente dal resto del mondo.

L’uso degli smartphone, al giorno d’oggi, è particolarmente preponderante sia tra i nativi digitali che tra gli adulti. Eccedere troppo con il loro utilizzo porta a gravi conseguenze. Rappresenta anche un problema per la nostra incolumità. Ci rende distratti con il rischio di di causare incidenti in macchina o passeggiando. Può far diminuire la nostra capacità di concentrazione, causare problemi di salute mentale o fenomeni di asocialità e influire negativamente sulla cervicale.

“Text neck”: la cervicale da smartphone

La cervicale da smartphone (text neck o collo da messaggio) si manifesta assumendo una posizione scorretta quando si usano tablet e smartphone. Il collo si piega in maniera spontanea in avanti e con il passare del tempo possono insorgere irrigidimenti della muscolatura del collo e delle spalle.

Chi ne risente maggiormente sono gli adulti. I giovani hanno un’ossatura migliore che assorbe i danni da text neck. Non fa bene mantenere a lungo la posizione che si assume mentre usiamo questi device. Se le tensioni associate non vengono trattate possono causare, nel tempo, problemi di mobilità.

Consigli utili per prevenire la comparsa del disturbo

Ridurre l’utilizzo del cellulare, del tablet o del pc, facendo anche pause ripetute, è un modo efficace per far riposare gli occhi. Porci dei limiti di tempo durante la giornata è un altro stratagemma per prevenire conseguenze nocive alla salute.

Tentiamo di attivarci maggiormente. Cerchiamo di fare stretching, praticare sport o camminare per ovviare all’intorpidimento dei nostri muscoli e ridurre l’insorgenza di dolori legati alla staticità di alcune posizioni che assumiamo. Impegniamoci per qualcosa che ci soddisfa!