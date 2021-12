Natale: cestini di panettone veloci, squisiti e dall’effetto wow

Vediamo insieme una ricetta davvero facile e veloce che ci permetterà di fare un figurona e Natale ma non solo!

Al giorno più magico dell’anno mancano poche ore praticamente, ed ecco a voi una ricetta velocissima che possiamo fare tutti ma dall’incredibile effetto sorpresa.

Possiamo utilizzarla poi per tutto il periodo delle feste quando abbiamo una cena a casa con amici o parenti, ma anche ad un aperitivo.

La ricetta arriva direttamente dalla mitica Chiarapession, al quale però abbiamo apportato qualche modifica.

Cestini di panettone facilissimi ed ottimi

Iniziamo con il dire che l’occorrente è veramente minimo, ovvero sono solamente 3 ingredienti, il panettone, il gorgonzola dolce o piccante ed il prosciutto crudo, se possibile San Daniele, ma anche quello che avete in casa va bene ugualmente.

Il tempo per la sua realizzazione è davvero pochissimo e poi ci sono mille varianti che possiamo fare dando sfogo solamente alla nostra fantasia e ai gusti che ci piacciono.

Unico occorrente particolare è la teglia per i muffin, ma in caso possiamo utilizzare anche i singoli pirottini in alluminio se non abbiamo la teglia indicata.

Iniziamo con gli ingredienti:

1 panettone

100 grammi di prosciutto San Daniele

150 grammi di gorgozola dolce

25 gherigli di noci

Iniziamo con il procedimento vero e proprio, dobbiamo tagliare delle fette di panettone da circa 1 centimetro di spesso e con una formina per i biscotti a forma di fiore, se possibile, altrimenti anche a cerchio va bene, utilizzando quindi qualsiasi arnese presente in cucina, ricavare la forma.

Non occorre burro o altro nel nostro stampino, e le mettiamo nel formo, ovviamente già caldo a 180 gradi per pochi minuti, circa 10 o comunque fino a quando non risultano croccanti.

Tiriamo fuori il tutto, e lasciamo raffreddare per qualche minuto prima di toglierli dal nostro stampo.

Prendiamo quindi 2 fettine di prosciutto e le arrotoliamo per la lunghezza, dovemmo creare quelli che possono sembrare dei boccioli di rosa.

Mescoliamo bene in un contenitore il gorgonzola e mettiamo le noci spezzettate con le mani, mettiamo quindi il composto nel cestino ed adagiamoci sopra la nostra rosa di prosciutto.

Adesso siamo pronti a servire il tutto, possiamo anche prepararlo in anticipo e farcire poi all’ultimo secondo, oppure possiamo rimetterli in forno pochissimi minuti prima di servire a tavola.

Possiamo anche, in modo molto furbo, preparare i nostri cestini e congelarli e tirarli fuori il giorno prima dell’occasione che abbiamo.

Se non è Natale e non abbiamo il panettone, o proprio non vi piace possiamo utilizzare il pane per i tramezzini o perchè no anche una bella piadina.

Insomma date sfogo alla vostra fantasia ed al vostro gusto culinario, siamo sicuri che il risultato sarà ottimo!