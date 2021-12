Pronti per realizzare dei piccoli Babbi Natale dolcissimi per le feste? Ecco la ricetta semplice e veloce che farà impazzire i vostri ospiti.

Uno degli aspetti più divertenti delle feste natalizie risiede nell’inventiva che si può sviluppare in cucina, in seguito alla realizzazione dei pranzi di Natale e del cenone della Vigilia. Tra i regali più graditi poi, ci sono i fantomatici dolcetti a tema: i più famosi sono – ovviamente – i biscotti di pan di zenzero, ai quali si possono dare diverse forme (alberello, angelo, Babbo Natale eccetera). Oggi però realizzeremo dei dolcetti meno comuni che faranno letteralmente impazzire i vostri amici e parenti. Ecco la ricetta dei Mini Babbo Natale.

Ricetta Mini Babbo Natale

Ingredienti: 8 fragole, 1 uovo, 90g di zucchero semolato, 60g di burro, 50g di cioccolato fondente, 40g di farina, 20g di zucchero a velo, 2 cucchiai di cacao in polvere, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 1dl di panna fresca e un pizzico di sale.

Preparazione: prima di tutto portate il burro a temperatura ambiente e sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Nel frattempo lavorate il burro con un cucchiaio di legno, amalgamando poi lo zucchero semolato e la vaniglia. Unite l’uovo sbattuto, la farina, il cacao e aggiungete un pizzico di sale. Una volta reso il composto omogeneo, aggiungete il cioccolato sciolto (fatto raffreddare precedentemente).

A questo punto, versate il composto in una piccola teglia di 10x20cm e ricopritela di carta da forno. Una volta livellato, cuocete l’impasto per 30-35 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Una volta cotto, fate raffreddare il dolce (sarà simile ad un pandispagna). Raggiunta la temperatura giusta, prendete uno stampino tondo e ricavate i dolcetti dal pandispagna.

Nel frattempo montate la panna con un po’ di zucchero a velo e pulite le fragole, eliminando il picciolo. A questo punto, decorate i dolcetti al cacao, mettendo un po’ di panna, una fragola e realizzando con un ciuffetto di panna il pom pom del cappello. Mantenete il dolce in frigorifero fino al momento di mangiarlo. Il gioco è fatto e i vostri Mini Babbo Natale sono pronti!