Station 19: quando andrà in onda la prima puntata e dove

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda la nota serie tv Station 19 che inizierà a brevissimo!

Sembra proprio che per tutti gli amanti della serie in oggetto, ovvero Station 19, possono tirare un sospiro di sollievo.

La nuova edizione sta per arrivare ma su Disney+, ecco quindi quando di preciso la potremmo vedere in Italia.

Il programma infatti andrà in onda a partire da mercoledì 5 gennaio, la piattaforma della Disney ha preso i diritti al posto di Sky come era successo in precedenza.

Station 19: ecco quanto inizia e qualche anticipazione

Ma veniamo alle informazioni importanti, ovvero qualche anticipazione, che in questo caso arrivano direttamente dall’America.

La serie lascerà il momento del Covid, e proseguirà in un mondo, che come tutti noi sappiamo è diverso da prima.

Molto spesso, come è successo anche in precedenza, la trama si incastrerà con l’altro programma del quale è lo spin off, ovvero Grey’s Anatomy 18.

La nuovissima stagione per quanto riguarda Station 19 sarà veramente ricca di colpi di scena e di momenti di sospance incredibile.

Sembra proprio che ci sarà una crisi incredibile di coppia, dopo dieci mesi dalla messa in onda dell’ultima serie, sembra proprio che Andy e Sullivan saranno molto distanti.

La donna, addosserà tutte le colpe del fallimento persona e professionale al marito e per questo motivo avvierò le pratiche per il divorzio.

In questa stagione poi ci sarà l’abbandono di un’altro dei protagonisti della serie dall’inizio ma ancora non conosciamo con esattezza di chi si tratta.

Il tutto si dovrebbe svolgere mentre sta svolgendo il suo lavoro per salvare alcune persone dopo l’esplosione di una palazzina per una fuga di gas.

Quindi non ci resta che attendere pochissimi giorni per vedere la prima puntata della quinta stagione di Station 19 tanto attesa da tutti, e che promette veramente bene!